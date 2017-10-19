مصدر أردني: المملكة لن تعيد فتح مكاتب لـ”حماس″ بعد المصالحة الفلسطينية

“القدس العربي” ـ (وكالات)

أكد مصدر أردني رفيع المستوى، اليوم الخميس، بأن بلاده لن تعيد فتح مكاتب حركة “حماس″ في العاصمة عمان بعد المصالحة الفلسطينية.

واكتفى المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحه للأناضول بأن “حماس حزب فلسطيني، وهو ما يتعارض مع قانون الأحزاب الأردني الذي يحظر فتح فروع لأحزاب غير أردنية على أراضي المملكة”.

وأغلقت الحكومة الأردنية مكاتب حركة “حماس″ في المملكة عام 1999.

ووقعت حركتا “حماس″ و”فتح”، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس الماضي، اتفاق مصالحة، في القاهرة، برعاية مصرية، ينص على تمكين حكومة التوافق الفلسطينية من إدارة شؤون قطاع غزة.

ويأمل الفلسطينيون أن ينهي اتفاق المصالحة حالتي الانقسام الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية والانقسام السياسي بين “فتح و”حماس″، القائم منذ أن سيطرت الأخيرة على غزة، صيف 2007.