مصادر سورية: عناصر تنظيم الدولة الأجانب يغادرون مدينة دير الزور

“القدس العربي”-(وكالات): كشفت مصادر مقربة من مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة دير الزور شرق سوريا عن مغادرة عناصر التنظيم الاجانب المدينة بشكل كامل، مشيرة إلى أن هذه العناصر سلمت المدينة لكتيبة “صقور علي” وهم من أبناء مدينة دير الزور.

وقالت المصادر المقربة من كتيبة صقور علي لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب.أ) إن ” عناصر هذه الكتيبة من المبايعين لتنظيم الدولة وكانوا خلال سيطرة عناصر التنظيم الاجانب على المدينة من المهمشين بشكل كامل وجميعهم من أبناء محافظة دير الزور”.

وأشارت إلى أنه منذ أيام غادر كل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب عبر حويجة كاطع شمال غرب المدينة باتجاه منطقة الحسينية والجنينة والتي أصبحت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتم نقلهم الى ريف دير الزور الشرقي ومن هناك توجه قسم منهم الى مدينة البوكمال وأخرين باتجاه الأراضي العراقية.

وكشفت المصادر أن “أحياء دير الزور الخاضعة لسيطرة التنظيم تعيش حالة فوضى، وأن المئات من العائلات بقيت فقط في المدينة، وأن النظام لم يعد يهاجم تلك الاحياء لأن هدفه الآن التوجه الى الريف الشرقي وصولاً الى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية وهو في سباق حاليا مع قوات سوريا الديمقراطية بعد عبور قوات النظام نهر الفرات وسعيها للسيطرة على مدينة البصيرة “.