سان جيرمان المتألق لا يزال يبحث عن التوازن المطلوب

“القدس العربي”-(وكالات): لا يزال أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان يخوض تحديا يتعلق بالوصول إلى التوازن المطلوب من المواهب الفردية وانضباط الخطط حتى بعد الفوز الكبير على أندرلخت في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وتفوق سان جيرمان 4-صفر في العاصمة البلجيكية ليحقق الفريق الفرنسي انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة الثانية ويواصل الاقتراب من الوصول إلى دور الستة عشر.

وقال إيمري بعد المباراة مع تأكيده على أن ضم نيمار وكيليان مبابي أسفر عن ضرورة إجراء تغييرات تحتاج للوقت “نحن سعداء بالنقاط الثلاث. هدفنا إنهاء هذا الدور في صدارة مجموعتنا”.

وأضاف “نحن مثل فريق جديد ونحتاج إلى التطور وتحسين بعض التفاصيل. لم نسيطر على المباراة بالطريقة التي نريدها”.

وتابع “كنا أفضل فيما يتعلق بالتوازن والتمركز وأسلوب الخطط خلال الشوط الثاني لكن نحن لا نزال نحتاج إلى الوصول إلى المزيج المناسب بين انضباط الخطط والمواهب الفردية. هذه مهمتي لمنح الفريق التوازن المطلوب”.

وجاء انتصار سان جيرمان بسهولة بعدما تقدم مبكرا عبر مبابي في الدقيقة الثالثة وقبل أن تأتي باقي الأهداف بواسطة إدينسون كافاني ونيمار والبديل أنخيل دي ماريا.

وقال إيمري “بالفعل تصبح الأمور أسهل عند التسجيل بعد ثلاث دقائق. لكن في غرفة اللاعبين بين الشوطين انصب تركيزنا على ضرورة تحسين سيطرتنا على المباراة”.

وأضاف “هذا الموسم أظهرنا قوتنا الكبيرة في التحول من الدفاع إلى الهجوم خاصة إذا منحنا المنافس المساحات. نريد أن نفرض السيطرة مع الاستحواذ على الكرة والتحول السريع لكننا لا نزال نفتقد الكثير في أدائنا”.

وفاز سان جيرمان، الذي يستطيع حسم التأهل لدور الستة عشر عندما يستضيف أندرلخت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، 12 مرة في 13 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.

وتوقف السجل المثالي بالتعادل بدون أهداف مع مونبلييه في الدوري المحلي الشهر الماضي.