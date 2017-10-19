أمير قطر ووزير الخارجية الكويتي يبحثان آخر تطورات الأزمة الخليجية  

“القدس العربي”-(وكالات): بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الخميس، آخر تطورات الأزمة الخليجية وجهود الوساطة الكويتية لحلها.

واستقبل أمير قطر، بقصر البحر بالدوحة الوزير الكويتي والوفد المرافق له، والذي نقل له تحيات أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وتمنياته له وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وجرى خلال اللقاء “مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وخصوصا آخر تطورات الأزمة الخليجية والجهود الكويتية الساعية لحلها عبر الحوار”.

كما تم استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وحمّل أمير قطر الوزير الكويتي تحياته وتمنياته لأمير الكويت وللشعب الكويتي المزيد من التطور والنماء.

وتتعرض قطر منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، لحصار بري وبحري وجوي إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتقول قطر إنها تواجه حملة “افتراءات”، و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.

ووصل العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إنه كان في استقبال وزير خارجية الكويت لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول الزيارة ومدتها وبرنامجها.