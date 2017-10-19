الكرملين: سابق لأوانه الحديث عن منافسي بوتين في انتخابات الرئاسة

“القدس العربي”-(وكالات): أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أنه من السابق لأوانه الحديث عن منافسي الرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن الرئيس لم يعلن ترشحه بعد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم، تعليقًا على سؤال حول إعلان مقدمة البرامج التلفزيونية كسينيا سوبتشاك عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، إن “الحملة الانتخابية لم تبدأ بعد ولم يسجل أي من المرشحين رسميًا”.

وأوضح بيسكوف أنه “من غير المناسب الآن الحديث عن أي منافسين لبوتين، لأن بوتين نفسه لم يتحدث عن نيته الترشح”.

ولفت أن “الرئيس يركز في الوقت الحالي بشكل كامل على تنفيذ مهام منصبه”.

فيما نفى المتحدث باسم الكرملين أن تكون للرئاسة الروسية علاقة بحملة سوبتشاك، التي أعلنت مؤخرًا نيتها الترشح لانتخابات الرئاسة، التي ستجري في مارس/آذار المقبل.