“هواوي” تنافس “آيفون” بهاتف بطاريته تدوم طويلا

لندن – “القدس العربي”:

لا تزال “هواوي” الصينية تحاول دوما إثبات منافستها لأكبر شركة هواتف ذكية في العالم “’يفون”. ووفق موقع “بلومبرغ” فإن الشركة الصينية بعد إعلانها عن هاتف “مات 10″ تكثف جهودها لمنافسة “آيفون” بقوة.

وقال ناطق باسم الشركة العالمية في مقابلة مع الموقع إن الهاتف الجديد يتميز بقوته وله عمر بطارية أطول بكثير، حيث أن “علة” تلفون آيفون في بطاريته. واصفا أن الهاتف الجديد له شاشة كبيرة وقوة تصويرية عالية وميزات يمكنها أن تنافس آيفون بسهولة”.

والهاتف لديه شاشة ليد 5.9 بوصات، بدقة 2560×1440 بيكسل، ومعالج من نوع كيرين 970، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، ومساحة تخزين بسعة 64 غيغابايت وكاميرتين بدقة 12 ميغابيكسل، إضافة إلى بطارية بقوة 4000 ميغا أومبير. وسيكون الجهار متاحا من أواخر أكتوبر/تشرين الثاني بسعر 700 يورو.