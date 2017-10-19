العاهل السعودي يدعو العبادي لزيارة الرياض الأسبوع المقبل

“القدس العربي”-(وكالات): دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى زيارة الرياض للمشاركة بالاجتماع التنسيقي الأول بين البلدين، الذي سيعقد مطلع الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك السعودي مع العبادي، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية وصل الأناضول نسخة منه.

وأكد الملك سلمان، خلال الاتصال، على رغبة بلاده بتمتين العلاقات مع العراق.

بدوره، قال العبادي إن “العراق يسعى إلى تعزيز أواصر التعاون مع السعودية في مختلف المجالات”.

وأشار إلى أن معركة بغداد مع الإرهاب والقضاء على تنظيم الدولة باتت في نهايتها بعد أن اقتربت القوات العراقية كثيرا من حسم المعركة.

وشهدت العلاقات بين العراق والسعودية تحسنا ملحوظا في الأشهر الأخيرة بعد عقود طويلة من التوتر في أعقاب اجتياح النظام العراقي السابق للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وأجرى العبادي في آب/أغسطس الماضي زيارة رسمية إلى السعودية، هي الأولى منذ تسلمه منصبه نهاية عام 2014، وبحث خلالها مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز التنسيق بين البلدين في جميع المجالات.

كما اجتمع الملك سلمان والعبادي في مارس/ آذار الماضي، على هامش القمة العربية، التي عقدت في الأردن، وكذلك أجرى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير زيارة نادرة إلى العراق في فبراير/شباط الماضي.