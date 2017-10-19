تظاهرة ليهود متشددين ضد الخدمة العسكرية الالزامية في اسرائيل

“القدس العربي”-(وكالات): تظاهر الاف من اليهود المتشددين الخميس ضد جهود فرض الخدمة العسكرية الالزامية عليهم مثل العلمانيين، وقاموا بإغلاق تقاطع طرق هام وسط القدس.

ونظمت سلسلة تظاهرات مماثلة في الاسابيع الماضية، وتم خلالها اعتقال شبان من اليهود المتشددين المشتبه بتهربهم من الخدمة العسكرية.

وقالت الشرطة الاسرائيلية انه تم احتجاز أكثر من 100 منهم في التظاهرات التي جرت مؤخرا، بما في ذلك أكثر من 70 شابا هذا الاسبوع فقط.

وشارك الاف من الرجال والصبيان من اليهود المتشددين في تظاهرة الخميس في شوارع القدس، واغلقوا تقاطع طرق هام في المدينة.

وجلس بعضهم في وسط الطريق، بينما قام اخرون بالرقص والغناء. وحمل المشاركون في التظاهرة الخميس لافتات قالت احداها “الى السجن العسكري بتهمة دراسة التوراة”.

وقال رجل في الاربعينات من عمره عرف عن نفسه باسم تسفي ان “الدولة تريد اسكات كل اليهود الذين يرغبون بدراسة التوراة”.

واضاف “رأوا مؤخرا ان السكان من (اليهود المتشددين) يتزايدون، ولهذا يريدون مننا ان نخدم في الجيش”.

وبدا ان الشرطة الاسرائيلية تصرفت بضبط النفس بعد اتهامها مؤخرا باستخدام القوة المفرطة في تظاهرة جرت مؤخرا لليهود المتشددين.

ورأى مراسل لفرانس برس مجموعة صغيرة من رجال الشرطة تحاول دخول التظاهرة، لاعتقال من يحاول تحريض المتظاهرين.

وقالت الشرطة في بيان انه “تم حشد وحدات من الشرطة في مناطق مختلفة من القدس للرد على التظاهرات غير القانونية التي يقوم بها محتجون يمينيون من المتشددين”.

وبحسب البيان فأن الشرطة اعتقلت 20 من المشتبه بهم لإغلاق الطرق والتسبب باضطرابات.

وكان القانون الذي اقر عام 2014 يتيح زيادة عدد المجندين من اليهود المتدينين الذين كانوا يستفيدون من اعفاءات بحجة التفرغ للدراسة في المدارس الدينية.