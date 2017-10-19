صلاح يقترب من التفوق على رونالدو وميسي مرة أخرى

“القدس العربي”: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، دخول المحترف المصري محمد صلاح قائمة المُرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، بعد عرضه المُذهل مع فريقه ليفربول أمام ماريبور السلوفيني مساء الثلاثاء الماضي.

وساهم صاحب الـ 25 عامًا في الفوز العريض الذي تحقق خارج القواعد، بنتيجة عريضة وصل قوامها لسباعية نظيفة، منهم ثنائية للمُرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي، بالإضافة للتمريرة الحاسمة التي قدمها لفيرمينو أمام الشباك في لقطة الهدف الأول، لتأتي المكافأة بدخوله قائمة اللاعبين الثمانية المُرشحين للفوز بجائزة لاعب الجولة في المسابقة الأهم على مستوى الأندية داخل القارة العجوز.

وضمت القائمة أيضًا الثنائي الأفضل عالميًا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بالإضافة لنيمار جونيور، إدين هازارد، ماركوس راشفورد، كوينسي بروميس (سبارتاك موسكو)، جينك توسن (بيشكتاش)، وغدًا الجمعة سيتم إعلان اللاعب الفائز بأكثر عدد من الأصوات.

وتُفيد التقارير بأن صلاح يبدو الأقرب للفوز بالجائزة كونه يحتل الصدارة حتى هذه اللحظة بـ 55% من الأصوات، وإن حصل على الجائزة، ستكون الثانية بالنسبة له، بعد فوزه بالأولى في جولة الافتتاح، أيضًا على حساب ألمع نجوم ملاعب أوروبا.