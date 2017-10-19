المغنية الأمريكية “شير” تعود إلى السينما في عمر الـ 71 عاما

لندن -” القدس العربي” :

في إعلان أفرح جمهورها، أعلنت المغنية الأمريكية “شير” (71 عاما) مشاركتها في الجزء الثاني من الفيلم الموسيقي “ماما ميا”، إلى جانب ميريل ستريب. وانتشر الإعلان سريعا حيث حقق نجاحا على “تويتر”، واعتبر خبرا سعيدا للجمهور المشتاق لمغنيتهم “الأسطورة”، كما تسمى.

ونشرت المغنية عبر حسابها على “تويتر”، الإعلان، بصورة حذاء باللون الأزرق وكتبت إلى جانبه: “حسنا أنا في الجزء الثاني من ماما ميا”. ولم تكشف النجمة عن تفاصيل دورها في الفيلم، إلا أنها أكدت أنها تتدرّب على الرقصات الخاصة بها، وقالت: “أجريت تدريبات على رقصتين فقط، الجميع رائعون هنا”.

ويشار إلى أنّ شير توجد حاليًّا في بريطانيا لتصوير مشاهدها بالفيلم، الذي يعدّ أول ظهور لها على شاشة السينما منذ عام 2010. ومن المقرر أن يُطرح الفيلم في 20 يوليو 2018 بدور العرض حول العالم.

شيريل سركيسيان لابييري المعروفة باسم شير، ولدت في 20 مايو 1946 في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، لأب من أصل أرمني وهي مغنية، كاتبة أغاني وممثلة أمريكية، ومن إنجازاتها العديدة في مجال الغناء والتلفزة والسينما حصلت على جائزة الأوسكار وجائزة الغرامي وجائزة إيمي وثلاث جوائز غولدن غلوب.

حصلت شير على جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مهرجان الأوسكار عام 1984 عن دورها في فيلم الكوميديا الرومانسية Moonstruck. وقد حصلت على الجائزة ذاتها في مهرجان الغولدن غلوب (الكرة الذهبية) الذي سبق مهرجان الأوسكار عام 1984 عن دورها في الفيلم نفسه.