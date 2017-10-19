برلمانية تونسية تدعو لطرد إسرائيل من “الاتحاد البرلماني الدولي” لاحتجازها نوابا فلسطينيين ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

دعت ممثلة تونس في الاتحاد البرلماني الدولي سلاف القسنطيني إلى طرد إسرائيل من الاتحاد والتحقيق في اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في كلمة لها أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في سانت بطرسبورغ الروسية إن «النواب الفلسطينيين المحتجزون قسرا في سجون الاحتلال الذي يوجد فيه أشكال مختلفة تتنافى مع المواثيق الدولية كالاعتقال الإداري وغيره من الأشكال التي فيها انتهاك لمبدأ الحصانة البرلمانية”.

وأكدت أن “هذا الكيان الإرهابي الغاصب يحتجز مليوني ساكن بغزة في حصار من أبشع وأطول الحصار شهدته البشرية”.

ومضت تقول : “اسألوا ريما خلف (الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إسكوا)، عن التقرير الذي أصدرته وقالت فيه إن هذا الكيان عنصري، اسألوا لجنة فلسطين في البرلمان الأوروبي التي مُنعت من زيارة المحتجزين في السجون الإسرائيلية”.

وأشارت إلى اعتقال البرلمانية سميرة حلايقة في يوم المرأة العالمي.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم شن هجوما حادا، على وفد (إسرائيل)، في المؤتمر، مطالبا بطرده من قاعة الاجتماعات.

ووصف الوفد الاسرائيلي في كلمةٍ له أمس الأربعاء في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا بـ”المحتل وقاتل الأطفال”، وخاطبه قائلا، إن “كلام ممثل هذا البرلمان (الإسرائيلي) المغتصب ينطبق عليه المثل المعروف عالميا إن لم تستح فافعل ما شئت”.

وأضاف: “ما ذكره رئيس الوفد الإسرائيلي يمثل أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة”.

ووسط تصفيق بعض الوفود الحاضرة تابع موجها حديثه لرئيس وفد الكنيست، “عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من هذه القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة بالعالم”.

وقد غادر الوفد الإسرائيلي القاعة بغضب شديد.