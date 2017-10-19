هل اقتربت نهاية بنزيمة مع الريال؟ وكيله يُجيب

“القدس العربي”: أكد وكيل أعمال مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة بقاء موكله مع الفريق لسنوات قادمة، وذلك ردًا على الشائعات التي تتحدث عن إمكانية ذهابه إلى أرسنال سواء في فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو بعد انتهاء كأس العالم روسيا 2018.

وسبق أن ارتبط مستقبل ذو الأصول الجزائرية بالنادي اللندني قبل حوالي عام ونصف، إلا أن المفاوضات انهارت بسبب مغالاة رئيس الميرينغي في شروطه المادية، بالإضافة لراتب اللاعب الذي لا يتماشى مع سياسة النادي، ومؤخرًا عادت الشائعات مرة أخرى، على اعتبار أن رئيس النادي سيضطر لبيعه من أجل الحصول على خدمات هداف البريميرليغ في آخر عامين هاري كين.

لكن كريم جزيري نفى هذه الشائعات، بقوله لشبكة سكاي سبورتس “إن كريم بنزيمة سعيد للغاية مع ريال مدريد، أعتقد أن الجميع يعرف جيدًا أنه قام مؤخرًا بتجديد عقده، والشيء الوحيد الذي أستطيع قوله إننا ليس لدينا أي نية للرحيل، وأيضًا النادي لا يُريد بيعه بأي ثمن”.

وكان بنزيمة قد انضم إلى الريال بالتزامن مع قدوم رونالدو في صيف 2009، وخلال هذه الفترة سجل مع الفريق 182 هدفًا من مشاركته في 373 مباراة، والأهم من ذلك أنه حقق كل البطولات، أبرزها دوري الأبطال ثلاث مرات، الليغا مرتين وألقاب أخرى مثل كأس السوبر الأوروبية، كأس ملك إسبانيا، كأس العالم للأندية والسوبر الإسبانية.