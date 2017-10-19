تيلرسون يزور مجددا الدوحة والرياض لبحث الأزمة الخليجية

“القدس العربي” ـ (وكالات):

يزور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون السعودية وقطر ضمن جولة خارجية تستمر أسبوعا ستشمل باكستان الهند وسويسرا، وتبدأ الجمعة ،

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها لها اليوم الخميس أن تيلرسون سيبحث في الشرق الأوسط “قضايا منها الصراع في اليمن وإيران والنزاع مع قطر”، في إشارة إلى الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر بعد قطع السعودية والإمارات البحرين و مصر علاقاتهم الدبلوماسية مع الدوحة.

ويأتي الإعلان الأمريكي عن الزيارة بالتزامن مع استقبال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، اليوم ، و حث آخر تطورات الأزمة الخليجية وجهود الوساطة الكويتية لحلها. وجاءت زيارة وزير الخارجية الكويتي بعد ثلاثة أيام من زيارة قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى الرياض.