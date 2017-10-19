كونتي لمورينيو: اهتم بفريقك ولا شأن لك بتشيلسي

“القدس العربي”: أعرب المدير الفني لتشيلسي أنطونيو كونتي عن انزعاجه من تدخل نظيره في مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو في شؤون البلوز، مشيرًا إلى أنه من الأفضل بالنسبة للمدرب البرتغالي التركيز على عمله مع الشياطين الحمر بدلاً من تركيزه المُبالغ فيه مع حامل لقب البريميرليغ.

وكان مدرب أسود غرب لندن السابق، قد سخر من المدربين الذين يتباكون من كثرة الإصابات، وقيل إنه وجه هذه الكلمات لمدرب يوفنتوس وإيطاليا السابق، بعد سلسلة الإصابات الأخيرة التي تسببت في غياب أكثر من لاعب مؤثر مثل ألفارو موراتا، نغولو كانتي وآخرين.

وردًا على تصريحات سبيشال وان، قال كونتي للصحفيين “نعم أنا أفهم جيدًا أن مورينيو يقصدني أنا بالذات كونتي تحدثت عن لاعبينا المصابين، أعتقد أنه يتعين عليه التحدث والتركيز عن فريقه بدلاً من الآخرين. إن مورينيو لا يُفوت أي فرصة تحدث داخل تشيلسي إلا ويتحدث عنها، لقد كرر ذلك الأمر أكثر من مرة هذا الموسم، وفعل نفس الشيء مراراً وتكرارًا الموسم الماضي. أطلب منه إذا كان يُشاهدني بعدم الاهتمام الزائد بفريقي”.

أما عن نتيجة التعادل مع روما، فقد اعترف بأن الفريق لم يُقدم أفضل ما لديه، وحمل نفسه كذلك نتيجة التعادل بنتيجة 3-3 في اللقاء الختامي للمرحلة الثالثة لدوري مجموعات أبطال أوروبا، وفي هذا السياق قال “لم تُعجبني الطريقة التي لعبنا بها، اعتمدنا على دافيد لويز في الوسط، وفقدنا الطريقة التي نلعب لها كل مباراة، وأعتقد أن النتيجة كانت عادلة”.

ورغم انتهاء القمة الإنكليزية الإيطالية بالتعادل، إلا أن ممثل لندن احتفظ بصدارة المجموعة الثالثة بسبع نقاط، ويأتي خلفه فريق الذئاب بخمس نقاط ثم أتليتكو مدريد بنقطتين وكارباكا اغدام بنقطة يتيمة.