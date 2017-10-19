رئيس الوزراء الكندي يبكي وهو يعلن وفاة صديقه -(فيديو)

لندن – “القدس العربي”: ودع رئيس الوزراء الكندي، جاستن توردو صديقه المغني غورد داوني بالبكاء أمام عدسات الكاميرات .

ووفق صحيفة “دايلي ميل”، فإن توردو، انهمرت دموعه متأثرا وهو يعلن وفاة غورد داوني بعد معاناة مع السرطان.

وقال ترودو والدموع تغرق عينيه: “خسرناه، كان غورد صديقي، بل كان صديق الجميع″. وتابع بعبارات لا تخلو من الألم: “أستطيع القول إن كندا من دونه أقل”. وأضاف أن “هذا الرجل الرائع كان يريد أن يكون البلد أفضل، أحب كندا، بل أحب كل ركن فيها”، مضيفا: ” برغم أننا كنا نتوقع ذلك، إلا أننا أملنا ألا تأتي تلك اللحظة”. وختم متأثرا: “كنت أظن أنني سأتمكن من التغلب على تلك اللحظة، لكنني لم أستطع، إنها لحظات مؤلمة جدا”.

وغيّب الموت الفنّان الكندي غورد داوني، وهو المغنّي الرئيسي في فريق “تراجيكلي هيب” عن 53 عاما بعد صراع مع سرطان الدماغ. وهو من مواليد كينغستون في مقاطعة اونتاريو عام 1964 وأسّس فريق تراجيكلي هيب لموسيقى الروك عام 1983.