الممثلة رجاء الجداوي: أنا فخورة أني تربية الراقصة تحية كريوكا

لندن – “القدس العربي”: في لقاء عفوي كعادتها تتحدث الممثلة المصرية الأنيقة رجاء الجداوي بسلاسة عن تاريخها والفن وعن خالتها طبعا الفنانة تحية كاريوكا التي لعبت دورا بارزا في حياة الجداوي.

وفي حديث طويل عن الذكريات أكدت الجداوي، أنها فخورة بأنها تربية خالتها الراقصة تحية كاريوكا، مشيرة إلى أن الأخيرة تزوجت 17 مرة لأنها تريد الزواج بالحلال وليس الحرام.

وقالت الجداوي في برنامج “هنا العاصمة” مع لميس الحديدي، إنها تعلمت الكثير من خالتها تحية، موضحة أنها لا تخجل من أنها تربت في بيتها، “فخورة أني اتربيت في بيت رقاصة”.

ورجاء الجداوي من مواليد عام 1938، وهي عارضة أزياء وممثلة مصرية. تلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان في القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها ملكة جمال القُطر المصري في عام 1958، وفي الوقت نفسه عرفت الطريق إلى الفن. من الأفلام التي مثلت بها دعاء الكروان، مثلت فترة الستينيات والثمانينيات، ولها مسرحيات خاصة مع عادل إمام مثل الواد سيد الشغال والزعيم، وكان ميلادها في مدينة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى القاهرة برفقه شقيقها الأكبر «فاروق» للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما. التحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر، كما كانت تعشق القراءة للأدباء العالميين باللغة الإنجليزية والعربية، وقد حصلت على «وشاح سمراء القاهرة» في كرنفال بحديقة الأندلس الذي حصلت من خلاله على جائزة «ملكة حوض البحر المتوسط». وهي متزوجة من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق «حسن مختار» في 22 نوفمبر 1970، وأنجبت منه ابنتها أميرة خاضت تجربة التقديم المتلفز من خلال برنامج تحت عنوان «اسألوا رجاء» مع الإعلامي عمرو أديب.