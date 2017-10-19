مقتل قائد فصيل موال لطالبان في غارة لطائرة أمريكية مسيّرة

“القدس العربي”- (وكالات): قتل قائد فصيل موال لحركة طالبان الباكستانية في غارة شنتها طائرة أمريكية مسيّرة، حسب ما قال ناطق باسم هذا الفصيل، الخميس.

وتبنت “جماعة الأحرار” وهي فصيل موال لحركة طالبان، اعتداءات دامية في باكستان، أعنفها هجوم انتحاري في متنزه في مدينة لاهور العام الفائت قتل فيه 75 شخصا بينهم كثير من الأطفال.

وقال الناطق باسم الفصيل، أسد منصور لفرانس، إن “قائد جماعة الأحرار عمر خالد خراساني توفى مساء الأربعاء متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في غارة لطائرة أمريكية مسيّرة في ولاية باكتيا الأفغانية”.

وأضاف أن “ما لايقل عن 9 من معاوني خراساني قتلوا أيضا في الغارة”.

وقتل 26 شخصا، الإثنين، في غارتين لطائرة أمريكية مسيرة على الحدود بين افغانستان وباكستان بينهم مقاتلون من شبكة حقاني الموالية لطالبان.

وفي خطابه لإعلان استراتيجية بلاده الجديدة في أفغانستان في أغسطس/آب الفائت، اتهم ترامب باكستان بإيواء “عناصر الفوضى”، وشدد على أنها ستخسر كثيرا إذا واصلت إيواء عناصر تهدد أمن أفغانستان المجاورة.

وشبكة حقاني شنت هجمات وحشية ضد قوات حلف الأطلسي ومختلف المؤسسات الأفغانية خلال السنوات الأخيرة.

وتراجع استخدام الطائرات المسيّرة الأمريكية بشكل كبير في باكستان خلال الأعوام الأخيرة، بعد أن أثار جدلا كبيرا حول حقوق الإنسان وانتهاك سيادة باكستان.