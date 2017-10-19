إسرائيل تقصف موقعا عسكريا للنظام السوري

“القدس العربي”- (وكالات): قصفت إسرائيل، مساء اليوم الخميس، موقعا لقوات النظام السوري في ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وقال مصدر عسكري سوري إن إسرائيل قصفت موقعاً لقوات الجيش التابعة للنظام السوري قرب قرية حرفا في ريف دمشق الجنوبي الغربي، ما أدى إلى إصابة 3 جنود أحدهم في حالة حرجة وتدمير مدفع 130.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قد ذكرت في موقعها الإلكتروني، في وقت سابق اليوم الخميس، أن صاروخا أطلق من سوريا سقط فى منطقة مفتوحة فى الشطر الخاضع لسيطرة إسرائيل في مرتفعات الجولان بعد ظهر اليوم الخميس.

وأضافت أنه يعتقد أن الصاروخ الطائش سقط عن طريق الخطأ من القتال الدائر داخل سوريا. ولم يصب أحد بأذى ولم يتم الإبلاغ عن أضرار.

يذكر أن إسرائيل تحمل سوريا أي اطلاق نار من داخل أراضيها على أراضي الدولة العبرية، ودمرت يوم الإثنين الماضي بطارية صواريخ في منطقة الناصرية شرق العاصمة دمشق بعد استهداف إحدى طائراتها.