مالك قناة تونسية متهم بالإساءة لنجل الرئيس بسبب عنوان مسلسل تركي! ـ (فيديو)

تونس – “القدس العربي”: اتهم ناشطون مقربون من الحزب الحاكم في تونس مالك إحدى القنوات الخاصة بالإساءة إلى المدير التنفيذي للحزب إثر استخدام قناته لعنوان “مثير للجدل” لأحد المسلسلات التركية المدبلجة.

وكانت قناة “نسمة” الخاصة التي يملكها نبيل القروي القيادي السابق في حزب “نداء تونس″ ندوة صحافية للتعريف بمسلسلها التركي الجديد ”أنا ولدك يا بابا”، حيث أكد محمد دريرة المسؤول عن البرمجة في القناة أن الإمكانيات لم تسمح بدبلجة المسلسل للهجة التونسية “لذلك تم إضفاء لمسة تونسية عليه من خلال عنوانه ”أنا ولدك يا بابا” والأغنية”.

واعتبر عدد من النشطاء أن العنوان المذكور يسيء إلى المدير التنفيذي لحزب “نداء تونس″ حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس التونسي)، على اعتبار أنها تتشابه مع شعارات من قبيل “ولدك في دارك” التي تتهم الرئيس التونسي بمحاولة “توريث” الحكم لنجله.

وكتبت صفحة على موقع “فيسبوك” تدعى “نداء تونس″: “تنبيه من كافة أنصار نداء تونس إلي المسمى نبيل القروي: بلغنا أنك قمت بتغيير عنوان المسلسل الذي ستبثه قناتك قناة الابتزاز “نسمة” إلى “أنا ولدك يا بابا ” للحط من قيمة المناضل والمدير التنفيذي لـ “لنداء تونس″ ومرشحه للانتخابات الرئاسية عام 2019 السيد حافظ قائد السبسي”.

وأضافت الصفحة “وبناء عليه سيتم عرض فيديو طردك من إجتماع الرباعي الحاكم عندما وصلت متأخرا، وفتح ملف التبرع للأمنيين وعملية التحيل الكبري التي قمت بها، وفضح إستغلالك لجمعية “خليل تونس″ في جمع تبرعات وضخها في حسابك، إلى جانب مفاجآت أخرى والبادي أظلم”.

وكان نبيل القروي أعلن قبل أشهر استقالته بشكل نهائي من حزب نداء تونس، مشيرا أن “الطريق المتبعة من قبل هذا الحزب لم تعد تلتقي مع قناعاتي والقيم التي أؤمن بها”.