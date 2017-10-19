مقتل 4 من القاعدة بغارة شنتها طائرة بدون طيار وسط اليمن

“القدس العربي”- (وكالات): قُتل 4 من مسلحي تنظيم القاعدة، اليوم الخميس، في غارة جوية شنتها طائرة بدون طيار، يعتقد أنها أمريكية، وسط اليمن، بحسب مصدر أمني.

وأفاد المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن الغارة استهدفت سيارة تقل مسلحين من القاعدة في منطقة شرجان، الواقعة بين مدينتي الصومعة وكيراس، بمحافظة البيضاء.

وبحسب شهود عيان، فإن الغارة أدت إلى مقتل 4 مسلحين على الفور.

وذكر الشهود أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تصاعدت من السيارة المستهدفة، ما أدى إلى تفحم جثث القتلى.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي يمني حول الحادث حتى الساعة (14:25 توقيت غرينتش)، كما لم تتضح هوية الطائرة التي نفذت الغارة.

تجدر الإشارة أن طائرات أمريكية بدون طيار تنفذ بين الحين والآخر غارات مشابهة في عدة محافظات يمنية، تسفر عن مقتل قيادات وعناصر من القاعدة.

والإثنين الماضي، أعلن الجيش الأمريكي قتل عشرات من تنظيم “الدولة” (داعش) الإرهابي في اليمن، في سلسلة غارات نفذتها طائرات بدون طيار تابعة له.

مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين وقوات صالح في الجوف

من جهة أخرى، أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمعارك هي الأعنف بمحافظة الجوف (143 كم شمال شرق صنعاء).

ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت” عن مصدر ميداني قوله، إن عدة جبهات ميدانية بالجوف، شهدت معارك هي الأعنف بين قوات الجيش الوطني والحوثيين وقوات صالح، في مديرية الغيل.

وأوضح المصدر أن المعارك اندلعت عقب هجوم للحوثيين وقوات صالح على مواقع قوات الجيش الوطني في منطقة قويحش، “غير أن الأخيرة أفشلت الهجوم”.

وبحسب المصادر”فقد خلفت المعارك عشرات القتلى والجرحى بصفوف الحوثيين. ومن بين الجرحى المصور الإعلامي المدعو صادق اشمر”.

وتشهد عدة مواقع في محافظة الجوف معارك مستمرة بين الطرفين، في حين تقول القوات الحكومية أنها باتت مسيطرة على معظم المناطق في المحافظة الواقعة قرب الحدود السعودية، وعلى حدود محافظتي مأرب النفطية، وصعدة (المعقل الرئيسي لجماعة أنصار الله الحوثية).