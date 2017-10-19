هيفاء وهبي: أحمل مسدسا في حقيبتي وعصا كهربائية للدفاع عن النفس-(فيديو)

لندن – “القدس العربي”: هل تتخيلون أن هيفاء وهبي تحمل سلاحا حقيقيا؟ في المبدأ نظن أن هذه الفنانة الناعمة والمعروفة بدلعها، من الصعب أن تحمل سلاحا أو تكون “محاربة”. لكن الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل، كشفت في مقابلة مع برنامج “إي تي بالعربي”، عن أنها تضع مسدسا في حقيبتها وتمتلك ايضا عصا كهربائية للدفاع عن نفسها.

وكانت هيفاء وهبي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان الترويجي للعبة “صقور العرب” Wizzo التي تشارك فيها.وتعليقا عليه كتبت عبر حسابها على “انستغرام”: “وأطلت الفنانة اللبنانية بشخصية محاربة قوية تتمتع بعينين تقدحان الشرر، ففرضت سطوتها سريعا على المكان الذي تدخله والمزدحم بالرجال المسلحين”. وقد ظهرت فيه مدججة بالسلاح والذخائر وترتدي ملابس عسكرية.