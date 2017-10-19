نيمار: سأساعد مبابي بطريقة ميسي  

“القدس العربي”: تعهد أغلى لاعب في التاريخ نيمار جونيور، بتقديم كل أنواع المساعدة والدعم اللازمة لزميله الشاب في باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وذلك بنقل الخبرة التي اكتسبها من ليونيل ميسي إلى صاحب الـ 19عامًا ليظهر بمستوى أفضل في المرحلة القادمة.

وأثنى الدولي البرازيلي على مستوى الشاب المُلقب بتيري هنري الجديد، خاصة بعد نجاحه في التغلب على الضغوط التي تعرض لها في أعقاب انتقاله من إمارة موناكو إلى العاصمة، بتسجيله لأربعة أهداف وصناعة مثلهم من مشاركته في 10 مباريات بألوان متصدر الليغ 1.

وبعد الفوز العريض الذي تحقق على حساب اندرلخت البلجيكي برباعية مع الرأفة خارج القواعد، سُئل عن طبيعة علاقته بمبابي، فأجاب لصحيفة موندو ديبورتيفو الكاتلونية “إنه صبي ذهبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يقوم بعمل أكثر من رائع، ومن مباراة لأخرى يُثبت أنه لاعب كرة قدم عظيم”.

وأضاف “بالنسبة لي. أرى أنه يملك كل المقاومات ليُصبح من أفضل لاعبي العالم في المستقبل القريب، ومن جهتي سأقدم له أفضل ما أستطيع، وبداخلي رغبة حقيقية أن أفعل معه كما كان يفعل ميسي معي في برشلونة، وأفعل ذلك بالفعل”.

وبالفوز العريض الذي حققه العملاق الباريسي على ممثل بلجيكا، يكون قد حافظ على صدارة مجموعته الرابعة في دوري أبطال أوروبا، بالعلامة الكاملة في ثلاث مباريات، ثم يأتي كبير ألمانيا بايرن ميونخ في الوصافة بست نقاط وسيلتيك الأسكتلندي يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما يقبع اندرلخت في المركز الأخير بدون نقاط.