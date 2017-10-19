المصري رامي مالك بطل فيلم يروي قصة فرقة “كوين” البريطانية

لندن – “القدس العربي”: فاجأ المخرج الأمريكي برايان سينغر، بنشر صورة من كواليس فيلم “بوهيميان رابسودي”. حيث ظهر في الصورة الممثل المصري الأمريكي رامي مالك. وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة حيث عبر المعجبين بمالك عن فرحهم بأدائه بطولة هذا الفيلم.

ونشر سينغر الصورة على حسابه الشخصي على “انستغرام”، وكتب: “لم أستطع أن أقاوم. كان علي نشر هذه الصورة التي التقطها بهاتف آيفون”. ويظهر رامي مالك، في الصورة مؤديا أحد المشاهد في تجسيده شخصية مغني فرقة “كوين”، فريدي ميركوري.

وتدور قصة الفيلم حول فرقة الروك البريطانية كوين. وهي فرقة روك موسيقية إنكليزية تشكلت عام 1970 في لندن بوساطة عازف القيثارة برايان ماي، والمغني فريدي ميركوري (توفي عام 1991)، والطبال روجر تايلور، وعازف الباص جيتار جون ديكون (اعتزل عام 1997). لا تزال الفرقة نشطة في مجال الموسيقى، حيث يقوم برايان ماي وروجر تايلور بإحياء الحفلات الموسيقية مع المغني بول روجرز منذ عام 2005. تعد الفرقة، إلى جوار البيتلز، من أشهر الفرق الموسيقية من المملكة المتحدة.

من أشهر أغانيهم : We Are the Champions, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Another One Bites the Dust. واغنية Bohemian Rhapsody سجلت رقما قياسيا في أعلى المبيعات في العالم حتى أنها تعدت البيتلز والفيس بريسلي.

ورامي مالك ولد في عام 1981، هو ممثل أمريكي- مصري، ولد في لوس انغلوس كاليفورنيا لأب وأم مصريّان. اشتهر في الآونة الأخيرة بمسلسل من بطولته السيد روبوت عام 2015. درس مالك التمثيل في جامعه ايفانسفيل وبدأ مسيرته الفنية في هوليوود مثل في العديد من الأعمال بأدوار صغيره قبل اتخاذ دور كبير له لأول مره في فيلم ليلة في المتحف (2006).وفى 2015 بدأ مالك بلعب دور إليوت آلدرسن في مسلسل السيد روبوت الذي حقق نجاحا كبيرا وترشح لجائزة الغولدن غلوب، وفاز بجائزة إيمي لأفضل ممثل.