سمير غانم: “أنا بعشق عبد الفتاح السيسي “

لندن – “القدس العربي”: ليس جديدا على الممثل المصري سمير غانم، أن يكون “متملقا” للسلطة. وها هو يعلن مجددا بشكل واضح أنه “يعشق” الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وفي مقابلة له مع صحيفة محلية في مصر (اليوم السابع) قال غانم: “أنا بعشق السيسي، هذا الرجل الوطني المخلص”. وانتشر هذا التصريح بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قال محمد بركة: “الفنان المطبل للسيسي. يحب الديكتاتور ويكره الشعب”. وأوضحت عزيزة: “لو المثقفين والممثلين يبطلو يحبو العسكر كنا بألف خير”.

وانتقد جمهور واسع على “فيس بوك” و”تويتر” ما صرح به غانم، معتبرين إياه من “المؤيدين للظلم والاضطهاد والسجن”. وطالب غانم الرئيس السيسي بـ “الترشّح لفترة رئاسية ثانية”. موضحا أن الرئيس حقق كل تلك”الإنجازات الواسعة على أرض الوطن”.

وغانم من مواليد عام 1937، ممثل كوميدي مصري. تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى كلا من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها (طبيخ الملايكة) و(روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة. انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها (المتزوجون)، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية (أهلا يا دكتور). وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي (سمورة) و(فطوطة)، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون. يعتبر واحدا من نجوم المسرح بين عادل إمام و محمد نجم و محمد صبحي.غانم متزوج من الممثلة دلال عبد العزيز وذلك بعد لقائمها في مسرحية أهلا يا دكتور، ولديهما ابنتان هما دنيا وأمل الشهيرة في التلفزيون باسم «إيمي».