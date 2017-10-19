أمريكية تحصل على سيارة مقابل كيس صلصلة صغير

لندن – “القدس العربي”: هل تستبدل كيس صلصة حمراء بسيارة؟، إن سألك أحدهم هذا الأمر، ستنعته بالجنون. لكن هذا ما حدث فعلًا مع أمريكية، استطاعت الحصول على كيس صلصلة من “ماكدونالدز″ مستوحى من فيلم للرسوم المتحركة “ريك إند مورتي” الشهير، واستبدلته خلال ساعات فقط بسيارة “فولسفاغن”.

ووفق موقع “بيزنس انسايدر” فإن راشيل ماري، من ميشغان، بعد حصولها على كيس الصلصة المحدود الكمية والمطروح بشكل نادر (20 كيسا طرحت منه سلسلة المطاعم)، وضعت صورة للكيس على أحد صفحات فيسبوك، وفاوضت أحدهم وحصلت على سيارته مقابل الكيس، الذي وضعت عليه صورة الرسوم المتحركة ذات الشعبية العالية في أمريكا.

تقول في مقابلة مع الموقع: “كان هناك العديد من عروض التبادل على هذه الصفحة، لكن قلت لنفسي لم لا تحاولين التفاوض عليها مقابل سيارة وهذا لن يكلفني شيئا. وهذا ما حدث”. وحصلت في المقابل على سيارة شاب لم تعلن اسمه، مؤكدة أنه أحضر السيارة إليها لترى مدى جودتها فعلًا.