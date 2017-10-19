جورج دابليو بوش يدين دخول أمريكا في عهد جديد من سياسة الإنعزال

“القدس العربي”- (وكالات): دعا الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دابليو بوش الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إلى السعd من أجل نشر الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ومقاومة إغراء الانغلاق على ذاتها.

ويبدو أن التصريحات العامة التي نادرا ما يدلي بمثلها الرئيس الأسبق تتحدث مباشرة عن سياسات “أمريكا أولا” التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن دون الإشارة بالإسم إلى الرئيس الذي يشغل البيت الأبيض حاليا.

وقال بوش في كلمة ألقاها في نيويورك “لقد شهدنا عودة المشاعر الإنعزالية، ناسين أن الفوضى واليأس في أماكن بعيدة يهددان الأمن الأمريكي بشكل مباشر، وتميل إلى الظهور في (هذه الأماكن) التهديدات مثل الإرهاب والأمراض المعدية والعصابات الإجرامية وتهريب المخدرات”.

وأضاف بوش “علينا أن نتذكر هويتنا الخاصة ونستعيدها. يتمتع الأمريكيون بميزة كبيرة: فلسنا بحاجة إلى شيء سوى تذكر قيمنا من أجل تجديد بلادنا”.

وندد بوش بـ “تشويه النزعة القومية وتحويلها إلى تقديم مصالح المواطنين على المهاجرين” وشدد على أهمية الهجرة إلى الولايات المتحدة.

ويسعى ترامب إلى الحد من الهجرة، ويطالب ببناء جدار على طول الحدود الأمريكية-المكسيكية كما يدعو إلى فرض قيود أخرى.

ويرفض بوش أيضا التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية واصفا إياه بأنه “محاولة متواصلة من جانب قوة معادية من أجل إذكاء الإنقسامات داخل بلادنا واستغلالها” وقال إنه يجب عدم التساهل مع مثل هذه الهجمات.

ويقلل ترامب من أهمية المحاولات الروسية.