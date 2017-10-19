ألمانيا تقول إنها قلقة من جيل جديد من مجندي الدولة الإسلامية

“القدس العربي”-(وكالات): قالت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية اليوم الخميس إن القصر العائدين من مناطق الحرب في سوريا والعراق قد يصبحون جيلا جديدا من المجندين لصالح تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت المخابرات الداخلية إن أكثر من 950 شخصا من ألمانيا ذهبوا للانضمام للدولة الإسلامية في سوريا والعراق نحو 20 في المئة منهم نساء وخمسة في المئة من القصر.

وفي الوقت الذي يخسر فيه تنظيم الدولة الإسلامية الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا من المتوقع أن تعود الكثير من النساء مع أطفالهن. وقال مدير المخابرات هانز جورج ماسن إن على ألمانيا أن تستعد لخطر انتشار التطرف بين الأطفال.

وقال ماسن “نرى الخطر المتمثل في عودة الأطفال الذين خالطوا الجهاديين وتلقوا تعاليم منهم من مناطق الحرب إلى ألمانيا. قد يسمح ذلك بنشأة جيل جديد من الجهاديين هنا”.

وفي العام الماضي نفذ صبي ألماني عراقي يبلغ من العمر 12 عاما محاولة فاشلة لتفجير عبوتين ناسفتين في بلدة لودفيجشافن بغرب البلاد.