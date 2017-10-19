محكمة فرنسية تحقق في قيام سفير فلسطيني بخطف أولاده

“القدس العربي”- (وكالات): فتحت محكمة فرنسية تحقيقا حول سفير فلسطين لدى السنغال، صفوت ابريغيث، الذي تتهمه زوجته التي يقوم بتطليقها باختطاف أولادهم الثلاثة في دكار.

وقال مكتب النائب العام في نانتير، إحدى ضواحي باريس، إن ابريغيث متهم بخطف قاصرين. ولم يصدر أمرا بالقبض عليه.

وتتهمه زوجته فايزة حشاد التي تعيش في فرنسا بعدم إعادة أطفالهما إليها في الأول من أغسطس/آب عندما كان من المفترض أن يعيدهم.

وكتبت في رسالة إلى وكالة فرانس برس “زوجي خطف أطفالي وهم محتجزون منذ 7 سبتمبر/ أيلول دون مدرسة أو زيارة أو خروج”.

وكان من المقرر أن يبقى الأبناء، وهم في حضانة الأم، مع والدهم في السنغال بين الأول من يوليو/تموز والأول من أغسطس/آب (خلال العطلة الصيفية). إلا أن ابريغيث رفض إعادتهم إلى فرنسا.

وفي 2 أغسطس/آب، رفعت فايزة شكوى ضد ابريغيث بتهمة اختطاف الأولاد الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات و8 سنوات و10 سنوات.

وتقيم الزوجة في كلامار، إحدى ضواحي باريس.

وقالت الزوجة إنها توجهت إلى السنغال في محاولة لاستعادة أطفالها لكنها أكدت أن الأمن التابع لزوجها منعها من القيام بذلك.

وأضافت فايزة (41 عاما) “طالما أن أطفالي في مباني السفارة فلا يمكن أن أفعل شيئا” بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها زوجها.