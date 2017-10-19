اسرائيل تقصف مواقع في سوريا ردا على سقوط قذيفة هاون في الجولان المحتل

“القدس العربي”-(وكالات): أعلن الجيش الاسرائيلي انه قصف الخميس مواقع في سوريا ردا على سقوط قذيفة هاون أطلقت من الاراضي السورية، في القسم المحتل من هضبة الجولان السورية.

واضاف البيان الصادر عن الجيش الاسرائيلي ان القصف من سوريا لم يوقع ضحايا، وان المدفعية الاسرائيلية “استهدفت مصدر القصف” في الاراضي السورية.

ولم يحدد البيان الصادر كما في حوادث سابقة مصدر النيران السورية او فيما إذا كان القصف هجوما متعمدا او نيرانا طائشة غير مقصودة جراء المعارك في سوريا.

وبعد وقت قصير على الحادث تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من وادي الاردن قائلا ان القذيفة السورية كانت طائشة لكنه اعتبر الأمر غير مقبول.

واضاف “لا نقبل هذه الآثار الجانبية وإذا اصابونا فسنرد على النيران ولا يستغرق ذلك وقتا”، بحسب ما نقل عنه مكتبه.

وكثيرا ما تسقط قذائف هاون من الاراضي السورية في الجولان المحتل في إطار الحرب القائمة في سوريا.

ومنذ بدء الحرب في سوريا عام 2011 شنت اسرائيل الكثير من الغارات الجوية على مواقع في سوريا، استهدفت خصوصا قوافل تنقل اسلحة الى حزب الله اللبناني الذي يقاتل الى جانب النظام السوري.

ومنذ حرب حزيران/يونيو 1967 تحتل اسرائيل 1200 كلم مربع من هضبة الجولان، في حين ان 510 كيلومترات مربعة من الهضبة تقع تحت السيطرة السورية.

والمعروف ان خط فصل الاشتباك بين سوريا واسرائيل في هضبة الجولان يعتبر هادئا، وتوتر الوضع نسبيا في هذه المنطقة بعد اندلاع الاحداث في سوريا عام 2011.