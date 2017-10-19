مبعوث ترامب يصل القاهرة لتفعيل عملية السلام بالشرق الأوسط

“القدس العربي”- (وكالات): وصل جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام بالشرق الأوسط، مساء الخميس، إلى القاهرة، في إطار جولة بدول المنطقة؛ لتفعيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسب مصدر أمني.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، في تصريحات صحفية، نقلتها صحف حكومية بينها الأهرام، إن غرينبلات وصل مصر، قادمًا من واشنطن، في زيارة (غير محددة المدة)، تأتي في إطار جولة بدول المنطقة؛ لتفعيل عملية السلام، خلال المرحلة القادمة.

وأوضح المصدر أنه من المنتظر أن يلتقى المبعوث الأمريكي، خلال زيارته مع “عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الهامة؛ لاستعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام”، دون تفاصيل عن الأشخاص الذين سيلتقيهم أو الدول التي ستشملها الزيارة.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى إحياء مفاوضات السلام، التي توقفت منذ أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، طالب غرينبلات، في بيان، بضرورة “تعهد حكومة الوحدة الفلسطينية المرتقبة بين حركتي فتح وحماس بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل”.

وندّدت حماس، في بيان، بتلك التصريحات، واعتبرتها “محاولات ابتزاز وانحياز لصالح المواقف الإسرائيلية”.

ووقعت حركتا فح وحماس في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اتفاق مصالحة برعاية مصرية، ينص على تولي حكومة التوافق الحالية إدارة شؤون قطاع غزة.

ومن المقرر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في القاهرة، لبحث عدة قضايا، من ضمنها تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

ولم تحدد حركة حماس، حتى الآن، موقفها من المشاركة في الحكومة القادمة.