﻿تكريم شرطي يمني ساعد مسناً أثناء عبوره الطريق في مأرب

لندن ـ «القدس العربي»: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن صورة لجندي يمني من شرطة حراسة المنشآت في محافظة مأرب، وهو يتوجه إلى رجل مسن خرجت قدمه من حذائه، ولم يستطع الانحناء لربطها، حيث تقد الجندي علاء ردمان نحو الشيخ المسن، وساعده في ربط الحذاء على قدمه.

ولقيت الصورة أشادات واسعة وتعليقات كثيرة على مواقع التواصل، التي دعى الناشطون فيها على تكريم هذا الجندي والاقتداء به، على أساس أن ما قام به بادرة طيبة، وعمل إنساني نبيل.

وفي استجابة ـ على ما يبدو ـ للأصوات التي دعت إلى تكريم ردمان، كرمت شرطة المنشآت وحراسة الشخصيات في مأرب صباح أمس الخميس الجندي ردمان الذي تداول ناشطون صور له وهو يقوم بربط حذاء احد الشيوخ العاجزين اثناء مروره امام بوابة البنك المركزي الذي يرابط الجندي ردمان في حراسة بوابته.

واثناء التكريم اشاد قائد شرطة المنشآت المقدم علي دومان بمبادرة الجندي التي اعتبرها من صميم عمل رجال الأمن وواجباتهم في خدمة المواطنين والتعاون معهم وحث دومان رجال الأمن جميعهم على الاحتذاء بزميلهم وتقديم الخدمات للمواطنين فالأمن في خدمة الشعب.

وقدم مدير البنك المركزي بالمحافظة جمال الكامل مكافأة مالية للجندي ردمان لقاء مبادرته التي لاقت استحسان الجميع واهاب بجميع زملائه الاحتذاء به في التحلي بالاخلاق ومعاونة المواطنين.

وتداول ناشطون في اليومين الماضيين صورتين للجندي ردمان وهو يبادر إلى شيخ عاجز ويساعده بربط حذاءه ولاقت الصور رواجا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بأخلاق رجال الأمن ومحفزين لهم.