﻿«غينِل إنِرجي» واثقة من استمرار أربيل في سداد مستحقاتها المالية

اندن – رويترز: قالت «غينِل إنِرجي» أنها واثقة في أن حكومة إقليم كُردستان العراق ستواصل سداد مدفوعات صادرات النفط رغم التوترات مع الحكومة المركزية بعد استفتاء صوت فيه سكان الإقليم على الانفصال الشهر الماضي.

وانخفضت أسهم «غينِل»، وهي واحدة من عدد محدود من الشركات الأجنبية المنتجة للنفط في الإقليم بنحو الربع منذ تصويت الأكراد في 25 سبتمبر/أيلول لصالح الاستقلال عن العراق.

وقالت الشركة أمس الخميس ان عملياتها مستمرة بشكل طبيعي وإنها لم تعزز الأمن في مواقعها. وقال اسا اكهامونين، مديرها المالي المعين حديثا «تسير عملياتنا كالمعتاد، تناوب العاملين مستمر، قطع الغيار تأتي حين نحتاجها. العمل يسير كالمعتاد بشكل كبير جدا». وامتنع عن التعقيب على وضع خط الأنابيب الرابط بين كركوك وجيهان.

وقال أنه يثق في أن حكومة كُردستان تواصل سداد مدفوعات صادرات النفط. والمدفوعات هي المصدر الرئيسي لإيرادات «غينِل» من النفط الذي تنتجه في حقلي طق طق وطاوكي.

وفي أغسطس/آب أبرمت «غينِل» وزميلتها «دي.ان.أو» النرويجية اتفاقات مع حكومة إقليم كردستان لتسوية دين قائم وإعادة هيكلة مدفوعات صادرات النفط.

وتلقت الشركتان منذ ذلك الحين أول مدفوعات بموجب الهيكل الجديد.

وقال اكهامونين «إنهم (يقومون بالسداد) دون أي مشكلات منذ عامين حتى الآن. وبالأضافة إلى ذلك فإنهم متعاونون للغاية في إيجاد حلول لتسوية المشكلات… لقد منحنا ذلك الكثير من الثقة في أن هناك رغبة والتزام».

وقالت الشركة في إشعار نشرته أمس ان ارتفاعا طفيفا في أسعار النفط، ومدفوعات حكومة إقليم كردستان العراق، والإيرادات المستمرة من الإنتاج، ساعدا في زيادة التدفقات النقدية في الربع الثالث من العام، حيث بلغ رصيد النقد غير المرصود لالتزامات محددة 268 مليون دولار في نهاية سبتمبر/أيلول ارتفاعا من 246 مليون دولار في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأتاح هذا للشركة أيضا خفض صافي الدين 13 في المئة إلى 138 مليون دولار.

وبلغ متوسط الإنتاج في الحقول التي تديرها الشركة 33 ألفا و810 براميل يوميا في ذلك الربع، مقارنة مع 37 ألفا و100 برميل يوميا في المتوسط في النصف الأول من العام.

وفي معاملات بورصة لندن الصباحية ارتفعت أسهم «غينِل» اثنين في المئة.

وقال محلل لدى «نيوميس» الاستشارية في لندن «الأحداث المتعلقة بالاقتصاد الكلي ستظل على الأرجح المحرك الرئيسي للسهم في الأجل القريب».

من جهة ثانية أعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية أمس أن عملياتها في كُردستان تسير بصورة منتظمة، رغم تصاعد التوترات مع الحكومة المركزية في بغداد.

وأضافت، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها تواصل إمداد محطات الطاقة بالغاز اللازم لإنتاج الكهرباء في الإقليم.

و»دانة غاز» العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، تأسست في 2005، وتمتلك حالياً أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم شمال العراق، بمعدل 66.65 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.