﻿البنوك ترفع البورصة السعودية و«دريك آند سكل» يقفز ببورصة دبي

دبي – رويترز: دفعت أسهم البنوك البورصة السعودية للصعود أمس الخميس، بعدما سجل «بنك الرياض» أرباحا أفضل من التوقعات في الربع الثالث من العام، بينما قفز سهم «دريك آند سكَل اإنترناشونال» للمقاولات في دبي.

وارتفع سهم «بنك الرياض» 6.2 في المئة بعدما سجل المصرف زيادة على أساس سنوي بلغت 47.7 في المئة في صافي ربح الربع الثالث إلى 1.08 مليار ريال (288 مليون دولار)، مقابل متوسط توقعات المحللين لربح قدره 852.5 مليون ريال في استطلاع أجرته رويترز.

جاء ذلك بعدما سجل «مصرف الإنماء» يوم الأحد الماضي نتائج مالية تجاوزت قليلا توقعات المحللين، وهو ما عزز القطاع بشكل عام. وارتفعت أسهم 11 بنكا من 12 بنكا مُدرَجا. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحدا في المئة. وارتفع سهم «كيان السعودية للبتروكيميائيات»، التي سجلت زيادة في الأرباح إلى 381 مليون ريال، مقابل متوسط توقعات المحللين لقدرها 129 مليون ريال، خمسة في المئة.

وفي دبي، صعد سهم «دريك آند سكَل» 5.3 في المئة إلى 2.01 درهم في تداول كثيف. واجتذب السهم اهتماما منذ استكملت الشركة إعادة هيكلة رأس المال في أوائل هذا الشهر. وارتفع منذ ذلك الحين بما يزيد على الثلث.

وفي أبوظبي، ارتفع سهم «دانة غاز» 2.7 في المئة، بعدما قالت الشركة ان عملياتها وإنتاجها في إقليم كردستان العراق يسيران بصورة طبيعية في أعقاب حملة عسكرية عراقية لاستعادة بعض الحقول النفطية الكبيرة من قوات البشمركة الكردية.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة مع صعود سهم «مصرف قطر الإسلامي» 1.5 في المئة، بعدما سجل البنك زيادة بلغت 10.9 في المئة في صافي ربح الربع الثالث، متوافقا مع توقعات المحللين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 في المئة. وقفز سهم «مطاحن ومخابز الإسكندرية» عشرة في المئة، بعدما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية بواقع 3.15 جنيه مصري للسهم ستدفعها للمساهمين في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وحقق سهم «الكابلات الكهربائية المصرية» مكاسب قوية للجلسة الثانية على التوالي، وقفز 9.7 في المئة إلى 1.02 جنيه في أنشط تداول له منذ مارس/آذار 2014.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 7011 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.8 في المئة إلى 3673 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4505 نقاط.

وزاد المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 8127 نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6633 نقطة.

وارتفع المؤشر البحريني 0.04 في المئة إلى 1279 نقطة، بينما هبط المؤشر العُماني 0.5 في المئة إلى 5067 نقطة.

وفي مصر صعد المؤشر 0.9 في المئة إلى 13721 نقطة.