﻿الذهب يتعافى من أدنى مستوى في أسبوع مع هبوط الدولار والأسهم

لندن – رويترز: تعافت أسعار الذهب في لندن أمس الخميس من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع الذي كانت وصلت إليه أثناء التعاملات الآسيوية، بعد أن فقد اتجاه صعودي للدولار والأسهم قوته الدافعة. لكن المعدن النفيس يبقى عرضة لمزيد من الانخفاضات.

وتراجع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، بعد أن هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نقطتي أساس، مع عودة المستثمرين إلى التماس الآمان في السندات.

وانخفضت أسواق الأسهم العالمية. وسجلت الأسهم الأوروبية أكبر خسائرها في حوالي شهرين بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال من بضع شركات.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية في لندن 0.6 في المئة إلى 1288.60 دولار للأوقية (الاونصة) بحلول الساعة 1440 بتوقيت غرينتش بعد أن كان سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول عند 1276.22 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.4 في المئة إلى 1288.30 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن من سيتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ومن المنتظر أن يتخذ ترامب قراره خلال «الأيام المقبلة» بشأن ما إذا كان سيبقي جانيت يلين في منصبها كرئيسة لمجلس الاحتياطي. ويلين ضمن قائمة من خمسة مرشحين سيختار ترامب أحدهم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.5 في المئة إلى 17.07 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 في المئة إلى 924.90 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.44 في المئة إلى 948 دولارا للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة سجل البلاتين والبلاديوم أدنى مستوياتهما في أسبوع.