﻿أنقرة تدعم المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال الأتراك والإيرانيين و«روسنفت» تبحث مع طهران تجارة النفط

أنقرة – الأناضول: تعهد وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي أمس الخميس بدعم المشاريع التي يتعاون على تنفيذها رجال الأعمال الأتراك والإيرانيين.

وجاءت هذه التصريحات في كلمة ألقاها خلال لقائه رجال أعمال أتراك وإيرانيين، في العاصمة أنقرة، برفقة وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني محمد شريعات مداري.

وأوضح ان اجتماع رجال الأعمال الأتراك والإيرانيين، انعقد أمس من أجل تقييم فرص العمل المتاحة في كلا البلدين.

وطلب زيبكجي من رجال الأعمال الأتراك والإيرانيين تقييم الفرص المتاحة لدى الجانبين وابتكار مشاريع جديدة، متعهداً باسم الحكومة التركية في هذا الصدد، بدعم تلك المشاريع.

أما الوزير الإيراني فقد أعرب عن امتنانه من ازدياد حجم التبادل التجاري بين أنقرة وطهران خلال الفترة الأخيرة.

وهنّأ شريعات مداري تركيا على النجاحات التي تحققها في مجال الهندسة والأمور التقنية، مشيراً أنّ تعاون البلدين في هذين المجالين، سيعود بالفائدة الكبيرة على إيران.

يجدر بالذكر أنّ تركيا وإيران تسعيان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى حدود 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

على صعيد آخر قال إيغور سيتشن، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» أمس الخميس ان الشركة تجري محادثات مع طهران لإقامة سلسلة إمدادات لنقل النفط من إيران ودول آسيا الوسطى إلى الأسواق العالمية.

وأبلغ سيتشن منتدى للقطاع في مدينة فيرونا الإيطالية أن شركته ستقيم شراكة مع «سي.إي.اف.سي» الصينية في عدد من المشاريع التي تشمل التنقيب والإنتاج والتكرير وتجارة الخام والمنتجات النفطية.