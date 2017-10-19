﻿مسح:«القطرية» الثانية و«الإمارات» الرابعة ضمن أفضل خمس شركات طيران في العالم

دبي – الأناضول: أظهر مسح اقتصادي حديث أن شركتي طيران «القطرية» و»الإمارات»، جاءتا ضمن أفضل عشر شركات طيران في العالم للعام الجاري.

وكشف المسح الصادر عن موقع «كوند ناست» أمس الخميس أن شركة طيران نيوزيلندا جاءت كأفضل شركة في العالم هذا العام، لا سيما وأنها تنظم مجموعة من أطول الرحلات الجوية في العالم.

وشارك في المسح أكثر من 300 ألف مسافر تم استطلاع رأيهم.

وجاءت «الخطوط الجوية القطرية» في المرتبة الثانية، تلتها شركة طيران سنغافورة التي حصلت على أفضل النقاط في فئة المقاعد المريحة والخدمات الجوية. وجاءت «الإمارات» في المركز الرابع، واحتلت «الاتحاد» للطيران، المملوكة لحكومة أبوظبي، المرتبة السادسة عشرة.

وفي المركز الخامس جاءت الخطوط الجوية الدولية السويسرية «سويس إير»، التي جذبت اهتمام المسافرين بجودة خدماتها ووجباتها والراحة التي توفرها لركابها، فضلا عن توفير سبل اتصالات حديثة وسريعة عبر أوروبا.

وحلت «فيرجن أستراليا» في المركز السادس، ثم «فيرجن أتلانتيك، تتبعهما خطوط «أسيانا “الجوية، و»خطوط إيجه الجوية» (الخطوط الجوية اليونانية).

وجاءت «كاثي باسيفيك في المركز العاشر» بعدما يسرت على المسافرين التنقل جوا بشكل مباشر من الولايات المتحدة إلى الشرق الأقصى.

واحتلت شركة الطيران التركية «تيركِش إيرلانز» الترتيب الخامس عشر، ضمن أفضل شركات الطيران في العالم، لتقديمها رحلات طيران بدون توقف لمئات المدن حول العالم، ولتوفيرها مقاعد مريحة.