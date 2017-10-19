﻿تباطؤ نمو اقتصاد الصين في الربع الثالث من العام بتأثير كبح سوق العقارات

بكين – رويترز: تباطأ النمو الاقتصادي للصين بشكل طفيف في الربع الثالث من العام كما كان متوقعا، حيث هدأت وتيرة النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم نتيجة جهود الحكومة لكبح جماح سوق العقارات ومخاطر الدين.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات أمس الخميس ان الاقتصاد نما 6.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو ما يتماشى مع التوقعات الأولية في استطلاع لرويترز، وانخفاضا من 6.9 في المئة في الربع الثاني.

وكان الأداء الاقتصادي قويا بشكل عام، حيث يمضي صوب تجاوز الهدف الذي حددته الحكومة لتحقيق معدل نمو 6.5 في المئة في المتوسط على مدى العام الحالي. وفي حين تتماشى البيانات مع التوقعات الاقتصادية، فإنها تثير تساؤلات بشأن التوقعات الأكثر تفاؤلا التي أعلنها محافظ البنك المركزي في الأسبوع الحالي.

وقال تشو شياو تشوان، محافظ «بنك الشعب الصيني» المركزي يوم الأحد الماضي ان الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو سبعة في المئة في النصف الثاني من العام.

وفي قطاع العقارات تباطأ النمو في مشروعات التشييد الجديدة، بينما انخفضت مبيعات العقارات للمرة الأولى خلال عامين ونصف العام في سبتمبر/أيلول.

وكانت بكين حددت هدفا أقل للنمو في 2017، عند حوالي 6.5 في المئة، وهو ما يتيح من الناحية النظرية مجالا أكبر للإصلاحات بعد نمو الاقتصاد 6.7 في المئة في 2016، وهي أضعف وتيرة في 26 عاما.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا في الربع الثالث بنسبة 1.7 في المئة على أساس فصلي، مقابل 1.8 في المئة في الربع الثاني. والرقم الأخير نتيجة تعديل بالزيادة من 1.7 في المئة في التقديرات الأولية.

وتوقع المحللون أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.7 في المئة على أساس فصلي.

وزاد ناتج المصانع الصينية 6.6 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، بما يتجاوز التوقعات، بينما زادت استثمارات الأصول الثابتة 7.5 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما جاء دون التوقعات الأولية.

وزادت مبيعات التجزئة 10.3 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل توقعات المحللين لزيادتها 10.2 في المئة. ونما الدخل القابل للإنفاق 7.5 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهي أسرع وتيرة في عامين.