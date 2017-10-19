﻿تكريم لطفي بوشناق ويحيى خليل في مهرجان الفنون والفولكلور الأفرو ـ صيني في القاهرة

القاهرة – «القدس العربي» : تنطلق الدورة الثانية من مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو – صيني في القاهرة يوم الأربعاء المقبل من قصر محمد علي في المنيل، حيث سيتم تكريم عدد من الفنانين المصريين والأفارقة، منهم الفنان التونسي لطفي بوشناق، الذي سيغني في الافتتاح أغنيته الشهيرة «خذوا الكراسي وسيبوا لي الوطن»، بوشناق من أهم رموز الموسيقى التونسية، وهو مطرب وعازف عود ولد في عام 1952 – يمتلك مشروعاً موسيقياً متفرداً، وهو المزاوجة بين الأغنية الحديثة بإيقاعها السريع والموروث الشعبي التونسي – حيث قام بجمع تراث الغناء الصوفي والمألوف والابتهالات الدينية، كي يحافظ على التراث الموسيقي العريق للأجيال القادمة.

في أعماله الخاصة، انتهج شكلا موسيقيا مميزا يمزج بين العاطفي والسياسي والتراث والإبداع، ليصبح واحداً من أكثر الموسيقيين العرب تميزاً وأصالة.

كذلك سيتم تكريم الفنان يحيى خليل رائد موسيقى الجاز في مصر، الذي توج شغفه بموسيقى الجاز من خلال دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية، على يد بعض من عازفي الجاز الأكثر شهرة في العالم.

عند عودته للقاهرة، قام بتكوين أول فرقة لعزف موسيقى الجاز في تاريخ مصر، وأطلق عليها اسم «كايرو جاز كوارتيت»، أي رباعي القاهرة لموسيقى الجاز، والتي يعتبرها العديد ممن عاصروا نشأتها – أنها كانت الفرقة الملهمة لكل الفرق الموسيقية التي كانت وما زالت تعمل وتعزف حالياً في مصر.

سيتم أيضا تكريم الموسيقار نبيل علي ماهر عن مجمل أعماله الفنية، وتألق الفنان كعازف أؤرغ، وكان دائما في الصدارة بين أبناء جيله وعلى درجة عالية من التمكن والبراعة، مما ساعده على التنقل بين العديد من أفضل فرق الموسيقى الغربية منها Le petit chat، وكان آخرها Cats ثم M4.

تميزت مؤلفات الموسيقار بفهم شديد للموسيقى الغربية وقواعد الهرموني، بالإضافة إلى وعي تام بالموسيقى الشرقية، فتمكن من التلون والمزج بين الشرقي والغربي، بأسلوب راق محبوب لهواة الموسيقى الشرقية والغربية على حد سواء.

خلال مشواره الفني، قدم العديد من الألحان المتميزة لمجموعة من أفضل الأفلام والمسلسلات والمسرحيات لنجوم الصف الأول، كما شارك في العديد من حلقات الفوازير التي اشتهرت بها نيللي وشيريهان.

ومن مصر أيضا سيتم تكريم إسم الفنان الراحل أحمد منيب عن مجمل أعماله الفنية، وهو مطرب وملحن مصري نوبي من مواليد أسوان عام 1926 – انتقل إلى الإسكندرية، ويعتبر عميد الموسيقى النوبية في مصر – حيث أثرى الساحة الفنية بخمسة وثمانين لحناً غنى منها واحدا وخمسين لحناً ضمّنها ألبوماته السبعة.

الى جانب أغانيه وألحانه لنفسه، لحّن العديد من الأغاني لمطربي الجيل الحالي أمثال: علاء عبد الخالق وعمرو دياب وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد وحميد الشاعري.

ومن جنوب أفريقيا سيتم تكريم فيردوز بلبوليا عن سلسلة أفلام «أفريقية مانديلا»، وهي مخرجة، ومنتجة سينمائية حاصلة على العديد من الجوائز الدولية – رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الأطفال والإذاعة والتلفزيون لأفريقيا» التي استضافت «القمة العالمية الخامسة لإعلام الأطفال» عام 2007.

شغلت منصب رئيس المركز الدولي لأفلام الأطفال «CIFEJ» – وهي أيضا من مؤسسي قناة ABC الأفريقية في نيجيريا، بالإضافة إلى خبراتها في مجالات التدريب والاستشارات الإعلامية – خاصة في مجالات المرأة والطفل.

قامت بإنتاج العدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بالإضافة لخمسة أفلام روائية، وتنتج حاليا سلسة أفلام تراثية حول الرئيس السابق نيلسون مانديلا بعنوان «أفريقيا مانديلا»، فضلا عن فيلم «التحرير» وهو روائي طويل إنتاج مشترك جنوب أفريقي-إيطالي.

كما سيكرم ميكل سي اجايري من نيجيريا عن دور مؤسسة (اتحاد الفيلم الأفريقي).

وهو مخرج ومنتج ومستثمر وأحد قادة الفكر ومستشار فني وإبداعي لعدد من الحكومات الأفريقية – بدأ مسيرته في مجال السينما من التسعينيات وتنوعت أعماله من الإنتاج، إلى إخراج الأفلام القصيرة والطويلة في «نوليوود».

كمؤسس لاتحاد الأفلام الأفريقي، استطاع أن يقوي جهود التعاون بين أقطاب السينما الأفريقية عن طريق انشاء منصة قوية جدا للتواصل الاجتماعي المستمر والفعال بينهم وبين الاتحاد.

وهو سفير سينمائي أفريقي وساعد في إنشاء العديد من الصناعات السينمائية في القارة.. وهو ايضا عضو في المعهد الملكي للعلاقات الدولية، وشريك مؤسس في المجلس الأفريقي الدبلوماسي. ومن بتسوانا سيتم تكريم بويتشوكو جرمايا عن معاونته ومساعدته للمهرجان. وهو مخرج ومدير إدارة التعاون والبروتوكول في اتحاد الفيلم الأفريقي، أخرج العديد من الأفلام الوثائقية والروائية التي تعنى بالنواحي الاجتماعية والثقافية لأفريقيا، والتي حازت على 9 جوائز من مهرجانات عالمية وتم ترشيحها لأكثر من 10 أخرى. كما سيكرم من مصر مينا أشرف، وهو أصغر عازف بيانو وحاصل على جائزة تشجيعية للبراعم. خلال عام واحد استطاع الطفل المعجزة مينا أشرف أن يخطف الأنظار، ويبهر كل أبناء الوادي الجديد. وما كاد يصل إلى السنة السادسة من عمره حتى بزغ نجمه فى كل وسائل الإعلام، موهبة مينا المتفردة جعلته يشارك في مناسبات رسمية عديدة، كما حصل على العديد من شهادات التقدير. واستمع إلى عزفه كبار الشخصيات والمسؤولين، وبلغت جدارته، عندما عزف في محفل كبير وهو معصوب العينين. يذكر أن الدورة الثانية من مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو – صيني ترأسه سهير عبد القادر، وتشارك فيه 26 دولة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى جانب مصر والصين.

المهرجان تقيمة وزارة السياحة برعاية الوزير يحيى راشد وهشام الدميري، رئيس هيئة التنشيط السياحي واللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة التنشيط السياحي بالمشاركة مع وزرات الثقاقة والأثار والشباب، حيث تم عقد اتفاق بين وزارة الشباب ممثلة في السيدة أمل جمال، وكيل الوزارة مع وزارة السياحة ممثلة في اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة على اقامة عروض لبعض الفرق المشاركة في أسوان وذلك بعد اختيارها كعاصمة الثقافة الأفريقية لهذا العام، كما ستقام عروض لبعض الفرق في الاسكندرية.

واستكمالا لدمج «أولادنا» ذوي الاحتياجات الخاصة سيكون لهم نصيب كبير في سوق المهرجان. والمهرجان يستمر حتى الواحد والثلاثين من الشهر الجاري وتشارك فيه 21 فرقة من مصر والصين وباقي الدول الأفريقية وثلاث دول من أمريكا اللاتنينة، إضافة الى 18 فيلما سينمائيا متميزا.