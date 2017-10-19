تونس تعفي العرب المقيمين بالخليج من إجراءات تأشيرة الدخول

“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت تونس، اليوم الخميس، عن قرارها إعفاء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من إجراءات الحصول على تأشيرات دخول للأراضي التونسية في مسعى لجلب السياح العرب.

وأعلنت وزيرة السياحة، سلمى اللومي، عن إجراءات لتيسير قدوم السياح العرب، ولا سيما المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة احتضان تونس للمنتدى العربي للاستثمار السياحي.

وسيتمكن السياح العرب القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي الحصول آليا على تأشيرة دخول لتونس بمجرد إظهارهم بطاقات الإقامة لدى وصولهم إلى المطارات التونسية.

وتأمل تونس من وراء هذا الإجراء إلى رفع إيراداتها من قطاع السياحة عبر استقطاب أكبر شريحة من السياح العرب.

واستقطبت تونس 5 ملايين و800 ألف سائح هذا العام وحتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري معظمهم من أوروبا ودول المغرب العربي، ونسبة محدودة من السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.