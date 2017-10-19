﻿جنيفر لورانس تعرت مع أخريات أمام منتج للحصول على عمل

لندن – «القدس العربي»: كشفت النجمة الأمريكية الشابة جنيفر لورانس في حفل أقامته مجلة «إيل» للنساء في هوليود

أن المنتجين السينمائيين أجبروها على أن تقف أمامهم عارية، وأن تخفض من وزنها في بداية حياتها الفنية. وأوضحت الممثلة البالغة من العمر 27 عاماً أنها شعرت بأنها كانت مسلوبة الإرادة في هذا الوضع بوصفها ممثلة غير معروفة.

وقالت الممثلة، الحاصلة على جائزة الأوسكار في عام 2013، لجمهور الحفل إن منتجة سينمائية طلبت منها أن تقف عارية في صف أثناء اختبار للتمثيل في أحد الأفلام. ووصفت تجربتها تلك بأنها كانت «مهينة ومذلة»، حيث وُضعت مقابل فتيات أنحف منها. وقالت: «عندما كنت أصغر سناً وفي بداية انطلاقتي الفنية طلب منتجو فيلم أن أخفض 15 رطلاً من وزني خلال أسبوعين، وقد طُردت الفتاة التي قبلي لأنها لم تخفض وزنها بالسرعة الكافية». وأضافت: «في هذا الوقت، طلبت مني منتجة أن أقف في الصف عارية مع 5 نساء كن أنحف مني بكثير. وقد وقفنا جميعاً إلى جوار بعض عاريات مع شريط صغير على أعضائنا التناسلية». وأوضحت الممثلة أنها شعرت بأنها تورّطت في هذه التجربة وفي السماح بحدوث هذا الإحراج لأنها «لم تشأ أن تكون مثيرة للفضائح»، واعتقدت أن ذلك أمر ستفعله مرة أخرى في حياتها المهنية في هوليوود. وجاء حديث لورانس بعد فضيحة التحرش الجنسي واتهامات باعتداءات جنسية التي تفجرت ضد المنتج السينمائي هارفي واينستين، التي قادت إلى الحديث عن إساءة التعامل مع النساء في صناعة السينما في هوليود على وجه الخصوص.

وقد نشرت لورانس، التي عملت مع المنتج واينستين في فيلم «سلفر لينينغ بلايباك»، بياناً الأسبوع الماضي تعليقاً على الفضيحة قالت فيه: «هذا النوع من الإساءة لا يغتفر ومحبط تماماً».