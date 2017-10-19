﻿عادل كرم يكشف تحوّل برنامج «هيدا حكي» الى «ستاند أب» مع عباس شاهين

بيروت – «القدس العربي»: في اطار شبكة برامجها الجديدة تستعدّ محطة «أم تي في» الى إطلاق الموسم الجديد من برنامج «هيدا حكي» الذي يقّدمه الممثل والكوميدي عادل كرم، الذي برع في تقديمه بأسلوبه الفكاهي والمرح وبخفّة الظّل التي يتمتع بها، وقد حظيّ البرنامج بنسبة مشاهدة عالية في لبنان والعالم العربي.

وقد اكتملت التحضيرات تمهيداً لانطلاق البرنامج يوم الثلاثاء المقبل بحّلة جديدة تختلف عن السابق إذ كان يستقبل كرم ضيفاً في كلّ حلقة، الأمر الذي سيتوقفّ في هذا الموسم بناءً على ما كشفه كرم بنفسه أثناء استضافته في برنامج «منا وجرّ» مع المقدم بيار رباط.

و أعلن كرم أنّ برنامج «هيدا حكي» لن يستقبل في هذه المرحلة الضيوف وسيقتصر على ما يشبه «ستاند آب» بينه وبين زميله الممثل الكوميدي عباس شاهين، الذي سيكون هو الضيف الدائم في البرنامج.

وكانت مناسبة تحدث فيها كرم عن مشاركته في الفيلم السينمائي «القضية رقم 23» لزياد دويري، والذي يعرض في الصالات السينمائية ويحظى بإقبال لافت، مشيراً الى أن أكثر من 500 اسم تقدّموا لـ»كاستينغ» الفيلم من بينهم أسماء كيوسف الخال وبديع أبو شقرا، إنما خيار المخرج رسى عليه.

وأوضح أن الدور الذي يجسّده في الفيلم وهو دور طوني حنا، الحزبيّ الذي يكره الفلسطينيين في الفيلم، لا يشبهه، وهو لم يعرف يوماً أي تفريق بين المسلمين والمسيحيين وأن والده رفض انخراطه في الأحزاب أو حتى في الكشافة.

وعن رسالته إلى مَن يشبهون شخصيته في الفيلم، أي المتعصب لحزبه وطائفته، قال: «الاعتذار ليس خطأ. حين يعتذر الانسان تكبر قيمته. على مَن يخطئ أن يعتذر».