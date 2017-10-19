﻿الاحتلال يحتجز 24 صحافياً فلسطينيًا

رام الله – «القدس العربي»: أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الأوضاع الصحية للأسرى المرضى والجرحى القابعين في «عيادة سجن الرملة» يزداد سوءاً، في ظل غياب المتابعة الصحية الحثيثة لمرضى تصنّف حالاتهم الصحية بأنها الأصعب بين الأسرى في سجون الاحتلال.

وأوضح النادي عقب زيارة محاميه للأسرى في العيادة، أن الأسرى يشتكون من مماطلة إدارة السّجن بتحويل المرضى والجرحى إلى المستشفيات المدنية لإجراء الفحوصات الطبية والمراجعات والعمليات الجراحية اللازمة، علاوة على تحويلهم من المستشفيات المدنية إلى العيادة قبل إتمام مراحل العلاج.

واشتكى الأسرى من ضيق مساحة القسم، التي لا تتناسب مع حركة بعضهم بواسطة الكراسي المتحركة، وضيق مساحة ساحة «الفورة» والتضييق على إدخال الملابس ونقص الأغراض المتوفّرة في «الكنتينة» وسوء الأطعمة التي تقدّمها كمية ونوعية، موضحين أن إدارة السّجن تقدّم نوع طعام واحد لجميع الأسرى دون مراعاة لقائمة الأطعمة المسموح بها التي يقدّمها الأطباء للمرضى.

ولفت النادي إلى أن معاناة الأسرى المرضى تزداد مع عمليات التفتيش التي تجريها قوات القمع ليلاً لغرفهم وبشكل يومي، دون أدنى مراعاة لأوضاعهم الصحية.

يشار إلى أن 14 أسيراً مريضاً يقبعون في «عيادة سجن الرملة» بشكل دائم وبعضهم مضى على وجوده فيها أكثر من عشر سنوات، إضافة إلى أربعة أسرى آخرين يقومون بمساعدة الأسرى المرضى.

وأفاد النادي بأن عدد الصّحافيين الأسرى بلغ 24 صحافياً، وذلك بعد اعتقال قوات الاحتلال للصّحافيين الشقيقين إبراهيم الجعبري مدير شركة ترانس ميديا وعامر الجعبري المدير الإداري للشركة، بعد مداهمة منزليهما في الخليل أول من أمس، وذلك في إطار حملة استهدفت شركات الإنتاج الإعلامية بذريعة بثّها مواد «تحريض» ضد الاحتلال. وأوضح أن من بين الصّحافيين المعتقلين ستة أسرى يقضون أحكاما متفاوتة، وأقدمهم وأعلاهم حكماً محمود عيسى موسى والمعتقل منذ عام 1993 ويقضي حكما بالسّجن مدى الحياة.

وأضاف أن من بينهم 15 صحافياً ما زالوا موقوفين، أقدمهم الأسير المريض بسام السايح المعتقل منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وتواصل سلطات الاحتلال اعتقاله رغم إصابته بالسرطان في الدم والعظام وهشاشة العظام وهبوط نبضات القلب وهو يقبع في «عيادة سجن الرملة».

ولفت نادي الأسير إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال الصحافيين الثلاثة: نضال أبو عكر وهمّام حنتش وحسن الصّفدي اعتقالاً إدارياً بادّعاء «الملف السرّي» ولا يقدّم ضدهم لوائح اتّهام ولا يخضعهم للمحاكمة، مشيراً إلى أن الاحتلال كان قد أعاد اعتقال الصّحافي أبو عكر إدارياً في التاسع من آب/ أغسطس 2016، علماً أنه كان قد أمضى 14 عاماً في سجون الاحتلال، بينها عشرة أعوام إدارية، خاض فيها إضرابات فردية عن الطعام.