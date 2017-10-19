﻿تقرير الاتحاد الأوروبي ينتقد وضعية حقوق الإنسان في الجزائر

الجزائر ـ «القدس العربي»: انتقد الاتحاد الأوروبي في تقريره النهائي بشأن حقوق الإنسان والذي تم إقراره الاثنين الماضي الاختلالات والخروقات التي يعرفها ملف حقوق الإنسان في الجزائر، خاصة ما تعلق ببعض الحقوق الأساسية، والمنصوص عليها في الدستور الجزائري، مثل حرية التجمع والتظاهر السلمي.

وأضاف التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي أنه رغم التحسن الذي عرفته ممارسة حقوق الإنسان، إلا أنه ما تزال هذه الحقوق تتعرض إلى الخرق بين فترة وأخرى، خاصة فيما يتعلق بحرية التجمع وحرية التظاهر السلمي، رغم أن الدستور الجزائري يكرس هذين الحقين، لكن في الممارسة السلطات تلجأ إلى منع عدد كبير من التجمعات والمظاهرات ولو كانت ذات طابع غير سياسي.

وأشار إلى أن السلطات مازالت ترفض بشكل شبه دائم لكل الطلبات التي تقدم إليها من أجل عقد اجتماعات أو تظاهرات مختلفة، وأن الكثير من التجمعات التي كانت ستعقد تحت عنوان الدفاع عن حقوق الإنسان، تم رفض الترخيص لها، كما أن الجمعيات التي حاولت تنظيم تجمعات دون ترخيص فقد حوصر أفرادها بطوق أمني، وتعرض المنظمون إلى توقيف من قبل رجال الامن، وأخذوا إلى مخافر الشرطة، قبل أن يطلق سراحهم بعد ذلك بساعات.

ومن بين النقاط التي أشار إليها تقرير الاتحاد الأوروبي قانون الجمعيات المعتمد منذ سنة 2012، مشيرا إلى أن هذا القانون مازال غير محترم، وأن الكثير من الجمعيات المحلية والدولية ما تزال غير معتمدة من طرف السلطات الجزائرية، الأمر الذي لا يسمح لها بممارسة نشاطها بشكل عادي.

وتناول التقرير موضوع حرية الصحافة، مشيرا إلى أنه رغم هامش الحرية المتوفر لوسائل الإعلام، إلا أن السلطات لم تقدم الدعم اللازم للنهوض بقطاع الصحافة، فضلا عن التضييق الذي تمارسه على وسائل الإعلام من خلال الإعلانات وعدم منح التراخيص لتأسيس صحف وقنوات، كما أن وكلاء الجمهورية مازالوا يلتمسون عقوبات سجن ضد صحافيين في قضايا الرأي، والعديد من المدونين أوقفوا وحوكموا بسبب منشوراتهم.

وانتقد الاتحاد الأوروبي في تقريره التضييق الممارس على العمل النقابي، موضحا أن السلطات الجزائرية لم تطبق بشكل نهائي على اتفاقية المنظمة الدولية للعمل التي تحمل الرقم 87، وتخص حرية تأسيس النقابات المستقلة، مذكرا بأن المنظمة الدولية للعمل دعت السلطات الجزائرية سنة 2016 إلى رفع أي عراقيل في طريق تأسيس نقابات مستقلة، وكذا إعادة إدماج كل النقابيين الذين تم فصلهم بسبب انتمائهم إلى نقابات مستقلة.

وفي الأخير اعتبر التقرير أنه رغم تنصيب بعض الهيئات المستقلة، مثل مجلس حقوق الإنسان والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، إلا أن الشكوك ما زالت تحوم حول مدى استقلالية هذه الهيئات عن السلطة التنفيذية، وأن الحكم عليها يكون من خلال عملها في الميدان، والنتائج المحققة.