﻿السلطات المغربية تضبط «مواد كيميائية» كانت معدة لتنفيذ تفجيرات في عدد من المدن

الرباط – «القدس العربي »: كشفت مصادر أمنية مغربية عن أن أسلحة ومواد كيميائية ضبطت لدى مجموعة إرهابية كانت معدة لتنفيذ مخطط تفجيرات بعدد من المدن المغربية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة على المواد المشبوهة التي تم حجزها بأحد «البيوت الآمنة» بمدينة فاس وبسيارة في ملك أحد العناصر الموقوفة على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية الموالية لـ »داعش» من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم السبت الماضي، أكدت أن الأمر يتعلق بسوائل ومساحيق كيميائية أساسية تدخل في صناعة المتفجرات، كانت ستستعمل من طرف أفراد هذه الخلية لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بالمغرب.

واسفر تفكيك هذه الخلية الإرهابية، عن حجز أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات وبندقيتين للصيد، وكمية من الذخيرة الحية، وقنابل مُسيّلة للدموع وسترتين لصناعة أحزمة ناسفة، وأكياس تحتوي على مبيدات سامة، وعصي كهربائية وتلسكوبية، وأجهزة للاتصالات اللاسلكية وأسلحة بيضاء. وقالت الوزارة في بلاغ أرسل لـ «القدس العربي» إن الخبرة ذاتها اثبتت أن بعض هذه المواد الكيميائية تستعمل من أجل تسريع عملية الانفجار والرفع من شدته، وأن قارورات إطفاء الحرائق المحجوزة يتم إعدادها أوعية لتعبئتها بالمواد المتفجرة مع إضافة كميات من المسامير وقطع الحديد الصغيرة الحجم بهدف إحداث خسائر جسيمة في الأنفس والممتلكات، فيما قارورات غاز البوتان التي تم حجزها يمكن استعمالها عبوات حارقة لمضاعفة قوة الانفجار أثناء تنفيذ العمليات الإرهابية.

وأضافت أما باقي المعدات الأخرى، فقد أظهرت هذه الخبرة أنها تدخل في صناعة وتركيب الصواعق اللازمة لصناعة أنظمة تفجير العبوات الناسفة.