﻿المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء يؤكد سياسة أممية منفتحة

الرباط –« القدس العربي»: قال متابعون مغاربة لتطورات نزاع الصحراء الغربية أن المرحلة تفرض واقعا جديدا للتعامل مع هذا النزاع، وقال الخبير في ملف قضية الصحراء، نوفل البوعمري: «لا أعتقد أننا قد ننتظر منها الشيء الكثير، فهي تأتي بعد 6 أشهر من قرار مجلس الأمن، أي نصف سنة على قرار نيسان / أبريل الماضي، وتأتي بعد توقف المفاوضات لأزيد من 5 سنوات وما صاحبه من زرع الشك في مسار الملف ككل، نحن إذا أمام خطوة أولية لبعث الثقة والدفء وتبادل وجهات النظر بين المغرب والقيادة الأممية الجديدة تمهيدا لانطلاق مسار جدي قد تتضح معالمه في القرار المقبل لمجلس الأمن في نيسان/ أبريل 2018 حيث تكون الرؤية قد توضحت للجميع فيما يتعلق بجدوى المفاوضات خاصة في غياب طرفين أساسيين الأول إقليمي وهو الجزائر التي تعتبر الراعية الرسمية لديمومة النزاع التي افتعلته، والثاني الممثلون الشرعيون للساكنة الصحراوية». والتقى الرئيس الالماني الأسبق، الثلاثاء العاهل المغربي الملك محمد السادس في الرباط. واكتفى الديوان المَلِكِي ببيان مقتضب يعلن هذا اللقاء، من دون أن يأتي على ذكر ما دار خلاله من مباحثات واعتبر ممثل بوليساريو في الأمم المتحدة، أحمد بخاري، أن نوعية الاستقبال الذي حظي به كولر في الرباط، مع تعتيم إعلامي، يعد دليلا على أن المغرب متمسك بمواقفه وسيشكل عائقا لجهوده. وحسب بخاري، فإن مهمة كولر ستواجه عقبات أولا، بسبب نقص الإرادة السياسية لدى المملكة المغربية ومحاولتها (إبقاء) الوضع كما هو أمّا العائق الثاني فهو موقف فرنسا في مجلس الأمن التي تدعم المغرب.

واستقبل كولر الأربعاء من قبل مسؤولي جبهة البوليساريو في مخيم اوسرد وهو أحد مخيمات اللاجئين القريبة من تندوف (1800 كلم جنوب غرب الجزائر) ويعيش فيه من مئة إلى مئتي ألف لاجئ صحراوي، والأرقام تختلف حسب المصادر في ظل غياب إحصاء رسمي. وقال المبعوث «جئت لأستمع إلى طرفي النزاع والتعرف مباشرة على الظروف في مخيمات اللاجئين وفهم المزيد من القضية خصوصًا لأضع رؤيتي الخاصة. مبديا تفاؤله إزاء مستقبل المفاوضات حول خطة تسوية نزاع الصحراء الغربية الذي تقوّمه الأمم المتحدة».

وفي الوقت الذي التقى فيه كولر الأهالي خصوصًا مجموعات من النساء. اتهم الجناح المناوئ للقيادة الحالية لجبهة البوليساريو الذي يسمى «خط الشهيد»، بمحاصرة الشباب المعارضين لها خوفا من لقائهم مع كولر. وقال المنسق العام لتيار «خط الشهيد» الصحراوي المعارض في جبهة البوليساريو لـ «القدس العربي» «لقد أصيبت القيادة بحالة من الهستيريا، خوفا من أن يتمكن شباب خط الشهيد وغيرهم من الشباب المعارضين للقيادة وفسادها، حيث تقوم بعزل العديد من الشباب المعارضين والساخطين على الوضع».