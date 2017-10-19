﻿منظمة التحرير تهدد بـ«مقاضاة» بريطانيا دوليا في حال لم تعتذر عن «بلفور»… وتنتقد الاحتفال بـ«مئوية القرار»

غزة ـ «القدس العربي»: في إطار الرفض الرسمي والشعبي لموقف بريطانيا بالاحتفال بالذكرى المئوية لـ»وعد بلفور» نددت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بهذا الموقف، الذي أكدت أنه ألحق الأذى بالشعب الفلسطيني، بعدما شرع الوعد لارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وتشريده عن أرضه في مخيمات اللجوء والشتات.

ورفض الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، في بيان صحافي، إعلان الحكومة البريطانية الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور، ودعوتها مسؤولين إسرائيليين لحضور الاحتفال، مشيرا الى ان إعلان الاحتفال «يصب باتجاه معاداة الشعب الفلسطيني ويضع بريطانيا في المربع المعادي لقيم الحق والعدالة الإنسانية»، لافتا إلى أن «وعد بلفور» منذ صدوره وحتى اللحظة «كرّس لأول مرة في التاريخ قانون القوة والجور ونكران الحقوق للشعوب». وجدد مطالبة بريطانيا بـ «الاعتذار» عن صدور الوعد، مشيرا أيضا إلى أن الحكومة البريطانية رفضت طلب القيادة الفلسطينية الاعتذار عن هذا الوعد.

واكد على ان رفض بريطانيا الاعتذار وإصرارها على تنظيم احتفالات مع مسؤولين إسرائيليين في الذكرى المئوية للوعد «سيقابله الحراك الفلسطيني الرسمي من خلال مقاضاة بريطانيا، ومتابعة هذا الملف أمام المحاكم الدولية». وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستتواصل حتى تتراجع بريطانيا عن موقفها الرافض للاعتذار، وإقرارها بأن «وعد بلفور» كان «خطأ تاريخيا وأن تصحيحه يتم من خلال الاعتذار للشعب الفلسطيني، وإعلان الاعتراف بدولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

و وعد بلفور» هو الاسم الذي أطلق على الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور، وزير الخارجية البريطاني بتاريخ الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 إلى اللورد اليهودي، ليونيل وولتر دي روتشيلد، يعلن فيها تأييد بريطانيا إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وأعلن الأغا عن انطلاق الفعاليات الوطنية في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الأراضي المحتلة عام 48، وفي المخيمات الفلسطينية في الشتات، وفي الجاليات الفلسطينية، وفي جميع انحاء دول العالم التي تنظمها اللجنة التحضيرية الوطنية العليا ضد وعد بلفور في الذكرى المئوية المشكلة بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح أن هذه الفعاليات ستتوج في الفعالية المركزية في يوم الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، عبر الاعتصامات ومظاهرات جماهيرية أمام سفارات بريطانيا في كافة دول العالم وفي بريطانيا نفسها بالتنسيق مع أحرار وأصدقاء الشعب الفلسطيني ومناصريه في العالم، لـ «الضغط عليها وإلزامها بالتكفير عن جريمتها». ودعا بريطانيا لأن «تقر بالظلم والإجحاف التاريخي الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني، وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة».

وطالب الأغا المجتمع الدولي برفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني، ومحاسبة حكومة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية، وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها، والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية وتمكينه من العودة الى دياره التي هجر منها عام 1948 وفق القرار 194.

وكان الرئيس محمود عباس قد ندد سابقا، بعزم بريطانيا على الاحتفال بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور الذي وصفه بـ»المشؤوم»، وطالبها بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني بدلا من هذه الاحتفالية.

وأطلقت في وقت سابق حركة فتح حملة جديدة احتجاجا على «وعد بلفور» طالبت فيها بريطانيا بتحمل مسؤوليتها التاريخية الكاملة عن تبعات هذا الوعد، الذي مكن فيما بعد العصابات الصهيونية من احتلال فلسطين.