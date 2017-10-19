﻿«نداء تونس» يتبرّأ من حملة «مناشدة» لنجل السبسي للترشح للرئاسة

تونس – «القدس العربي»: نفى حزب «نداء تونس» أي علاقة له بحملة أطلقها عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتتعلق بـ»مناشدة» نجل الرئيس التونسي والمدير التنفيذي لحزب «نداء تونس» حافظ قائد السبسي للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019، فيما اعتبر قائد السبسي أنها محاولة من أطراف سياسية (لم يحددها) لتشويه صورته أمام الرأي العام.

وكانت صفحة تحمل اسم «نداء تونس» أسسها بعض النشطاء على موقع فيسبوك، أطلقت مؤخرا حملة بعنوان «مناشدة السيد حافظ قائد السبسي للترشح للانتخابات الرئاسية 2019»، حيث اعتبرت أنه «آن أوان الوقوف لتونس بجدية. لا سبيل لإنقاذ هذا الوطن إلا بترشيح السيد حافظ قائد السبسي للرئاسة فهو الرجل الأقوي والأقدر علي حكم تونس». وسارع حزب «نداء تونس» لنفي أي علاقة له بهذه الصفحة، حيث أكد الناطق باسمه منجي الحرباوي أنّه لا علاقة للحزب ومؤسساته بهذه الحملة ولا بالصفحات التي تروج لها باسم الحزب، معتبرا أن الصفحات المذكورة «مزيفة وتروج لأخبار كاذبة ومفتعلة».

فيما انتقد المدير النفيذي للحزب حافظ قائد السبسي «حملة التشويه وبث الأخبار الزائفة (التي) وصلت حد اصطناع صفحات منسوبة لنداء تونس تدعي اطلاق حملة مناشدة لشخصي للترشح للانتخابات الرئاسية، مراهنة على تشويهي في سياق تجنّي سياسي هابط حاول زورا وبهتانا إلصاق تهم التوريث بي، ويحاول الآن اختراع مصطلح المناشدة ولم يبق لهم غير اتهامي بجرائم حرب ضد الإنسانية».

وأضاف عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «هؤلاء لم يستوعبوا أخلاق المعارك السياسية بأن يخوضوا خصومتهم السياسية وجها لوجه لا عبر الأسماء المستعارة أو المواقع المأجورة، ولم يستوعبوا بعد أن حافظ قائد السبسي أو غيره من المواطنين التونسيين يملكون الحقوق والواجبات نفسها في إطار قوانين الجمهورية، وأنه مثل أي مواطن تونسي اذا اراد ان يترشح لأي منصب في الدولة يمنحه القانون حقوقه كاملة في ذلك ما دام ملتزما بقوانين البلاد ودستورها وبالتالي لا يحتاج إلى أي مناشدة أو أي ممارسة بالية من هذا القبيل»ز

وتأتي هذه الحملة في إطار انتقادات موجة لـ»نداء تونس» تتعلق بإمكانية ترشيحه رسميا لمديره التنفيذي لتعويض مكان النائب السابق حاتم الفرجاني في الانتخابات البرلمانية الجزئية في دائرة ألمانيا، تمهيدا لترشحه لاحقا لرئاسة البرلمان التونسي، وهو ما ينفيه الحزب.