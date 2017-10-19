﻿القضاء المصري يرفض طلب عصام العريان ردّ هيئة محكمة «التخابر مع حماس»

القاهرة ـ « القدس العربي»: رفضت الدائرة 19 في محكمة استئناف القاهرة، أمس الخميس، طلب الرد المقدم من القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين»، عصام العريان، ضد قاضي محاكمته في قضية التخابر مع حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، وقررت تغريمه 4 آلاف جنيه.

وكان العريان تقدم بطلب مخاصمة ورد الدائرة «11 إرهاب» في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والتي تنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ»التخابر مع حماس».

محكمة النقض المصرية سبق أن قررت إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد في حق مرسي، و21 آخرين في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

على جانب آخر، أجلت محكمة جنح ثان الزقازيق، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، أمس الخميس، أولى جلسات محاكمة أسامة مرسي، نجل الرئيس الأسبق، في اتهامه بحيازة سلاح أبيض، إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لحضور دفاع المتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد اعتقلت أسامة في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، بعد صدور أمر بضبطه وإحضاره على ذمة قضية فض اعتصام الإخوان وأنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وأثناء القبض عليه ضُبط في حوزته سلاح أبيض.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض، ما يجعل قضيته خاضعة لقانون الأسلحة والذخيرة.