وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد استمرار دعم قوات البيشمركة

“القدس العربي”- (وكالات): قالت رئاسة إقليم كردستان إن وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، أكدت خلال اتصال هاتفي مع رئيس اقليم كردستان، مسعود برزاني، على استمرار دعم بلادها لقوات البيشمركة.

وأضافت، في بيان، أن أورزولا بحثت مع برزاني أخر التطورات السياسية في كردستان والعراق والأوضاع الميدانية وأخر مستجدات العلاقة بين إقليم كردستان والعراق.

وحسب البيان الصادر عن رئاسة إقليم كردستان، أعربت أورزولا “عن سعادتها لعدم اتساع الموجهات العسكرية بين قوات البيشمركة والقوات العراقية كما أعربت عن تثمينها لدور البيشمركة في الحرب على داعش”.

وأضاف البيان أن الوزيرة الألمانية “أعربت عن سعادتها بقرار استئناف الحوار والمفاوضات بين اربيل وبغداد”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت أورزولا أن بلادها أوقفت برنامج التدريب العسكري في اربيل عقب التطورات الأخيرة، لترسل رسالة تبين فيها أنها مع وحدة العراق.

وأكدت أورزولا في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي” أن المانيا ستعمل على وضع برامج لبناء القدرة فضلا عن مجالات أخرى ستتم مناقشتها بعد تشكيل الحكومة الألمانية لدعم الشركاء، ومنهم العراق الذي تحرص ألمانيا على إقامة أفضل العلاقات معه”.

وقالت “إن ألمانيا قد أوقفت برنامجها التدريبي العسكري في أربيل عقب التطورات الأخيرة لترسل رسالة تبين فيها أنها مع وحدة العراق وهي تثق بقيادة حيدر العبادي”.

وقدمت اورزولا شكرها لجهود “الحكومة العراقية وتعاون حيدر العبادي وموقفه الإيجابي من أزمة الاستفتاء، وأن ألمانيا لم تؤيد فكرة الاستفتاء أيضا وأنها قد تحدثت مع البرزاني”.

وشكر العبادي “موقف ألمانيا الداعم لوحدة العراق وأن ما جرى كان إعادة انتشار للقوات العراقية الاتحادية، وفرض النظام في محافظة كركوك، ضمن إجراءات قانونية ودستورية”.

وقال العبادي “إن القوات العراقية طردت داعش ولم يتبق سوى تأمين الحدود مع سوريا وستكون مرحلة ما بعد داعش مهمة جدا، والتي تتمثل في إعادة الاستقرار للمناطق المحررة”.

وأضاف ” أن العلاقات بين العراق وألمانيا جيدة وهناك تعاون متميز بين البلدين في مجال العمل الإستخباري وعلينا إقامة برنامج آخر للتعاون الأمني”.