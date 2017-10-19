﻿خطة حكومية في مصر لخفض نسب الإنجاب

القاهرة ـ « القدس العربي»: أثارت خطة الحكومة المصرية التي أعلنت أخيرا حول «تنظيم النسل» جدلا بين المواطنين، خصوصا مع ما تردد من مقترحات برلمانية تتوافق مع الخطة، بينها «الحصول على رخصة من الحكومة قبل الإنجاب».

وقال وزير الصحة المصري، أحمد عماد، في مؤتمر صحافي أول أمس الأربعاء، إن الحكومة ناقشت استكمال تفعيل الخطة الاستراتيجية لتقليل النمو السكاني في مصر، وتم تقديم دراسة حول خفض معدل النمو السكاني، وإطلاق خطة باسم «تنمية مصر.. طفلين وبس».

وأضاف أن الحكومة أجرت دراسة بالمؤشرات السكانية في كل محافظة لها علاقة بالنمو السكاني، وتم إطلاق الخطة القومية للتخفيض في الإسكندرية، مشيرا إلى تنظيم لقاءات بين الوزارات والجهات المعنية لتوعية المواطنين لتقليل الكثافة السكانية، ومنها «الأوقاف، والتضامن، والتنمية المحلية، والأزهر، والكنيسة، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».

وأشار إلى عقد اجتماع ضم وزراء و20 محافظًا والمسؤولين في كل محافظة؛ لمناقشة آلية العمل لتنفيذ الخطة في كافة المحافظات، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجه بزيادة مخصصات الخطة الاستثمارية لقطاع السكان، بما يتواكب مع أهمية مشروع تخفيض النمو السكاني.

وأطلق الناشط المصري زيدان القنائي، المتحدث باسم منظمة «العدل والتنمية»، مقترح قانون «رخصة الإنجاب» يلزم المقبلين على الزواج باستخراج رخصة سماح بالإنجاب من قبل وزارة الصحة، على أن لا يحق لهم الإنجاب إلا عقب مرور 5 سنوات من ولادة الطفل الأول.

وقال في تصريحات صحافية إن «هناك بعض الاستثناءات في المقترح كالتي تتعلق بوفاة الطفل الأول ومن هنا يحق للأسرة الإنجاب قبل انتهاء الـ5 سنوات التي يقرها قانون الرخصة»، موضحا أن» ولادة توأم ليس له علاقة بالقانون، فالزوجة التي تلد توأما من حقها الإنجاب مرة أخرى بعد 5 سنوات».

وعلق على رفض أعضاء مجلس النواب المصري لاقتراح المشروع قائلا: «النواب خائفون من التيار الديني ولا يوجد تعارض بين رخصة الإنجاب والشريعة الإسلامية».

النائب أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة الصحة والسكان في مجلس النواب، قال إن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة وزير الصحة، لمناقشة الاستراتيجية المطروحة من جانب الوزارة للحد من الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن اللجنة ستقدم للوزير رؤيتها الخاصة وستقدم مقترحاتها أيضا.

وبين، في تصريحات صحافية أن البرلمان يدرس أيضا وضع تشريع جديد يتضمن جوانب تحفيزية لمن يلتزم بالاستراتيجية المطروحة ويكتفي بإنجاب طفلين فقط ، مشددا على أن التفكير في فرض أي نوع من أنواع العقوبات على غير الملتزمين يمثل تعديا صارخا على مواد الدستور.